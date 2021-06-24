ЕС ввел секторальные санкции в отношении Беларуси: детали

Сегодня, 24 июня, Европейский союз (ЕС) ввел секторальные санкции против Белоруси. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Евросоюз - фото из открытых источников

Европейские парламентарии заявили, что введенные санкции ограничат режиму Лукашенко доступ к европейским финансовым рынкам, а также значительно уменьшат экспорт товаров белорусской промышленности.

Так, ЕС наложил запрет на поставки оборудования, технологий или ПО для перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете, а также на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов.

Кроме того, Европа ограничила торговлю с Белорусью. Под санкции попали нефтепродукты, продукты калийной промышленности, а также товары, которые используются для производства сигарет.

Помимо этого, Лукашенко и его соратникам ограничили доступ к европейским финансовым рынкам. В частности, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по всем соглашениям в отношении проектов в государственном секторе.

В сообщении Совета ЕС подчеркивается, что санкции были введены в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии, в том числе за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Напомним, что 16 июня послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Послы ЕС одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси.

Добавим, что Европейский парламент призывает отказать Беларуси в финансовой поддержке и советует государствам отстранить белорусов от участия в любых международных мероприятиях, в частности, в Олимпийских играх в Токио. Также политики высказались за оперативные экономические и секторальные меры по ключевым белорусским отраслям, а именно сырой нефти и нефтяным продуктам, производству стали и сектору деревообработки.

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