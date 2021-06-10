Какие санкции для Беларуси подготовил Европейский парламент

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Данило Матюха
Сегодня, 10 июня, Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую отказать Беларуси в финансовой поддержке. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Европейский парламент - фото из открытых источников
Кроме этого европейские дипломаты советуют государствам отстранить белорусов от участия в любых международных мероприятиях, в частности, на Олимпийских играх в Токио.
Кроме того, депутаты ЕП призывают UEFA лишить белорусское государственное телевидение TVR прав на трансляцию будущего футбольного Чемпионата Европы и бесплатно передать их независимому телеканалу "Белсат".
Также политики высказались за оперативные экономические и секторальные меры по ключевым белорусским отраслям, в частности, сырой нефти и нефтяных продуктов, производства стали и сектора деревообработки.
Напомним, что 8 июня верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором. Детали найдете в нашем материале.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Александр Лукашенко планирует наладить в стране собственное производство стрелкового оружия. Не легитимный глава государства утверждает, что белорусов надо обеспечить оружием на случай войны. По его словам, Беларусь не собирается кого-то побеждать, а просто должна быть готовой нанести вред противнику.
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