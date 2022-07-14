ЕС рассматривает снятие санкций с ряда россиян: что известно

В ЕС рассматривают снятие санкций с некоторых граждан России, попавших в санкционный список из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поскольку некоторые юристы в Евросоюзе убеждены, что меры по ним были введены на "слабых основаниях". Об этом пишет Bloomberg.

ЕС рассматривает снятие санкций с ряда россиян (фото из открытых источников)

В материале говорится, что около 30 россиян подали иски в суд на ЕС с просьбой исключить их из списков санкций. А еще – около 10 подсанкционных лиц напрямую обратились с просьбой об исключении из ЕС. Именно такие факты сообщают источники издания.

Информаторы не уточнили о количестве ошибок, выявленных юристами ЕС, или именах причастных к этому людей.

"Тем не менее новые оценки будут касаться небольшой доли целевых лиц. С начала войны в феврале ЕС подверг санкциям сотни людей, в том числе десятки магнатов, бизнесменов, политиков и военных", — пишет издание.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg, основатель крупной компании по производству удобрений EuroChem Group AG Андрей Мельниченко и его жена Александра были среди тех, кто через юристов написал в ЕС письмо с просьбой пересмотреть санкции в отношении пары.

А еще в ЕС обратились с просьбой пересмотреть свое решение – российские магнаты Алексей Мордашов и Алишер Усманов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в качестве России удалось обойти санкции и "убедить" США, Канаду и ЕС . Представители Евросоюза не видят нарушений санкций в решении канадских властей отдать Германии подремонтированную турбину, которая будет установлена на российском газопроводе "Северный поток-1". Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Тим МакФи, проводя брифинг в Брюсселе

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