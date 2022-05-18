ЕС потратит на снижение зависимости от российского газа 300 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз планирует потратить 300 миллиардов евро для снижения зависимости от энергоресурсов из Российской федерации.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что финансирование будет направлено на повышение уровня энергосбережения и освоение возобновляемых источников энергии к 2030 году. Фото: Википедия

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина". По ее словам, эти деньги пойдут на энергосбережение и развитие экологически чистой энергетики.

"Сегодня мы выводим наши цели на новый уровень, чтобы как можно скорее стать независимыми от российских ископаемых источников энергии. Все это, конечно, требует купных инвестиций и реформ. Мы мобилизуем почти 300 млрд евро", – заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что финансирование будет направлено, в том числе, на повышение уровня энергосбережения и освоение возобновляемых источников энергии к 2030 году.

"Энергосбережение – самый быстрый и дешевый способ справиться с нынешним энергетическим кризисом. Поэтому мы повысим целевой показатель энергоэффективности в ЕС на 2030 год с 9% до 13%", – отметила фон дер Ляйен.

При этом глава ЕК проинформировала, что в Европейском Союзе повышают целевой показатель по использованию возобновляемых источников энергии в 2030 году до 45%.

Фон дер Ляйен также уточнила, что эта сумма включает финансирование в размере до 10 миллиардов евро на "недостающие звенья" в газовой и СПГ инфраструктуре, а также до 2 миллиардов евро на нефтяную инфраструктуру в связи с планами по остановке импорта энергоресурсов из РФ. Остальное финансирование будет направлено на ускорение и расширение перехода к чистой энергетике.

Она добавила, что ЕС уже сократил импорт газа из России с 40% в прошлом году до 26% в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что крупнейшими импортерами сжиженного газа являются китайские компании, которые в обход санкций хотят купить дополнительные партии российского газа, чтобы таким образом заплатить меньше.



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