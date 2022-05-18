ЕС потратит на снижение зависимости от российского газа 300 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен

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Нарожный Дмитрий
Европейский Союз планирует
потратить 300 миллиардов евро для снижения зависимости от энергоресурсов из Российской
федерации.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что финансирование будет направлено на повышение уровня энергосбережения и освоение возобновляемых источников энергии к 2030 году. Фото: Википедия
Об этом заявила глава
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина". По ее словам,
эти деньги пойдут на энергосбережение и развитие экологически чистой энергетики.
"Сегодня мы выводим
наши цели на новый уровень, чтобы как можно скорее стать независимыми от
российских ископаемых источников энергии. Все это, конечно, требует купных
инвестиций и реформ. Мы мобилизуем почти 300 млрд евро", – заявила фон дер
Ляйен.
Глава Еврокомиссии
подчеркнула, что финансирование будет направлено, в том числе, на повышение
уровня энергосбережения и освоение возобновляемых источников энергии к 2030
году.
"Энергосбережение –
самый быстрый и дешевый способ справиться с нынешним энергетическим кризисом.
Поэтому мы повысим целевой показатель энергоэффективности в ЕС на 2030 год с 9%
до 13%", – отметила фон дер Ляйен.
При этом глава ЕК проинформировала,
что в Европейском Союзе повышают целевой показатель по использованию
возобновляемых источников энергии в 2030 году до 45%.
Фон дер Ляйен также уточнила,
что эта сумма включает финансирование в размере до 10 миллиардов евро на
"недостающие звенья" в газовой и СПГ инфраструктуре, а также до 2 миллиардов
евро на нефтяную инфраструктуру в связи с планами по остановке импорта энергоресурсов
из РФ. Остальное финансирование будет направлено на ускорение и расширение
перехода к чистой энергетике.
Она добавила, что ЕС уже сократил импорт газа из России с 40% в прошлом году до 26% в апреле этого года.
Ранее сообщалось, что крупнейшими импортерами сжиженного газа являются китайские компании, которые в обход санкций хотят купить дополнительные партии российского газа, чтобы таким образом заплатить меньше.
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