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Китайские компании в обход санкций хотят по дешевке покупать российский газ — Bloomberg

Китайские импортеры в обход санкций уже приобрели несколько партий сжиженного газа из России

4 апреля 2022, 20:23
Автор:

Лиля Воробьева
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Крупнейшими импортерами сжиженного газа являются китайские компании, которые в обход санкций хотят купить дополнительные партии российского газа, чтобы таким образом заплатить меньше. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайские компании в обход санкций хотят по дешевке покупать российский газ — Bloomberg

Китайские компании хотят купить дешевый российский газ (фото из открытых источников)

Важно отметить, что государственные предприятия Китая, в частности Sinopec и PetroChina, проводят переговоры с поставщиками из РФ о покупке российских спотовых партий с большими скидками. При этом некоторые импортеры анонимно, прикрываясь представительством российских фирм, будут участвовать в тендерах, где закупают сжиженный газ, тем самым скрывая свои намерения от иностранных правительств.

Только за несколько последних недель фирмы из Китая уже приобрели несколько партий голубого топлива.

"Большинство импортеров сжиженного природного газа во всем мире не покупают российские грузы из-за страха перед грядущими санкциями или ущерба для репутации, поскольку война в Украине затягивается, а Европейский Союз усиливает давление на Москву. Китайские фирмы становятся едва ли не единственными из компаний, которые готовы взять на себя такой риск", — пишет издание.

Сейчас Китай не испытывает острых потребностей в этом энергоносителе. Вместе с тем, российский газ, купленный по огромным скидкам, наполнит резервуары страны до того, как цены поползут вверх.

Концерны Китая сами напрямую не участвуют в тендерах РФ, где продается газ. Они всячески используют посреднические фирмы, чтобы приобрести от их имени голубое топливо и скрывать это. Чтобы сработала иллюзия, что в китайские компании идет поставка российского энергоносителя по долгосрочным контрактам.

В настоящее время небольшие покупатели сжиженного газа из Китая намерены получать кредитные гарантии от банковских учреждений, чтобы приобрести дополнительные спотовые грузы из РФ, но ведущие учреждения Сингапура не хотят оказывать им финансовую поддержку. Только крупные импортеры Китая используют схемы открытых кредитов, ранее согласованных с банковскими учреждениями.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в строй Грузии помогает России обходить санкции .


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-04/china-gas-buyers-seek-cheap-russian-fuel-shunned-by-the-world?srnd=premium-middle-east
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