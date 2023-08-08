ЕС открестился от гарантий безопасности Украине

Предоставление гарантий безопасности для Украины — не прерогатива Европейского Союза, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Об этом сообщают "Комментарии".

Украина и ЕС против российской агрессии

"Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", — пояснил Стано.

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Он заявил, что ЕС поддерживает Украину в нескольких областях, включая военную сферу, например финансируя поставки вооружений для защиты от российской агрессии. Но относительно гарантий безопасности, то "мы можем их поддержать, но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности", сказал Петер Стано.

"Это прерогатива государств-членов, у которых имеются способы предложения подобных гарантий", — резюмировал он.

При этом, он прокомментировал июньское заявление саммита ЕС. В нем, в частности, сказано:

"Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противодействовать усилиям по дестабилизации", — написано в заключительном коммюнике июньского саммита Евросоюза.

- Да, я согласен, именно это сказано в выводах саммита ЕС об участии Европейского Союза, но если речь идет именно о гарантиях безопасности, то это вопрос для отдельных государств-членов, — пояснил Петер Стано позицию ЕС.

Напомним, что против предоставления гарантий безопасности выступили нейтральные страны Евросоюза — Австрия, Мальта, Ирландия, а также Венгрия, которая занимает де-факто пророссийскую позицию.

Вместо этого, сейчас обсуждается создание фонда военной помощи Украине на ближайшие четыре года, а также новый план, согласно которому Украине готовы выделить еще 50 млрд евро в виде грантов и кредитов за счет бюджета Евросоюза в течение 2024-2027 годов.

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