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В Грузии назвали Россию агрессором и оккупантом

Сегодня исполняется 15 лет так называемой пятидневной войне, во время которой Грузия окончательно потеряла контроль над ранее частично оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией

сегодня, 16:49
Автор:
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Константин Куликов
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Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал Россию агрессором, вспомнив о "пятидневной войне", которая началась в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Цхинвали. Об этом, как сообщают "Комментарии", передают агентство AFP и портал "Грузия Online".

В Грузии назвали Россию агрессором и оккупантом

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"Наш главный вызов — завершение этой оккупации, то, что Россия оккупант и Россия была агрессором, мы знали это давно и знаем, знает весь мир", — привел слова Гарибашвили портал "Грузия Online".


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Премьер-министр посетил кладбище Мухатгаведи в пригороде Тбилиси, где возложил венок к могиле Национального героя Грузии.

"Мы разработали правильную, мирную политику, которая должна привести нашу страну к деоккупации наших территорий и к окончательному объединению", — цитирует Ираклия Гарибашвили агентство Interpressnews.

"Мы должны вернуть наши территории миром, нашей правильной, разумной, прагматичной политикой", — считает грузинский премьер.

Правительство Гарибашвили подвергается критике оппозиции за пророссийские настроения и отказ присоединится к антироссийским санкциям.

Напомним, что ночь с 7 на 8 августа 2008 года, когда Грузия приступила к установлению конституционного контроля над сепаратистской Южной Осетией, начался крупномасштабный вооружённый конфликт. Днём 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале ввода войск в зону конфликта (при этом отдельные части вошли раньше). В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими сепаратистами вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими сепаратистами — из Кодорского ущелья в Абхазии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии.  14 августа 2008 года парламентом Грузии было принято единогласное (117 голосами) решение о выходе Грузии из СНГ. Уже 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. При этом затормозился процесс вступления Грузии в НАТО.

Тем временем, Украина получила мощное оружие против российской армии. 

Один из союзников тайно выкупил 50 танков Leopard, чтобы передать их Киеву в ближайшее время.

А в МВД сделали предупреждение для уклонистов.



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