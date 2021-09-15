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ЕС может не признать выборы в Госдуму РФ: в чем причина

В Европарламенте предлагают ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ

сегодня, 17:05
Автор:

Кравцев Сергей

В проекте отчета о будущей стратегии отношений ЕС с Россией, который Европарламент намерен принять в среду, депутаты обращаются к странам-членам Евросоюза быть готовым к тому, чтобы не признавать новоизбранную Госдуму РФ, если выборы в нее в это воскресенье будут признаны фальсифицированными и такими, что прошли с многочисленными нарушениями. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на EU Reporter.

ЕС может не признать выборы в Госдуму РФ: в чем причина

Европарламент Фото из открытых источников

В отчете говорится, европарламентарии должны понимать, что в случае массовых фальсификаций на выборах в Госдуму в это воскресенье их итоги могут быть непризнанными, после чего должен стать вопрос об исключении России из международных организаций с парламентскими ассамблеями.

Также отмечается, что граждане России должны иметь право выбора, абсолютно такое же, как и граждане других стран. Но, если за инакомыслие или за оппозиционную деятельность бросают за решетку, преследуют, то о демократическом выборе говорить не приходится. 

Также в отчёте говорится, что сотрудничество ЕС с Россией возможно только в том случае, если в стране будут соблюдаться права человека, как и международное законодательство.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада призвала весь цивилизованный мир не признавать выборы в Госдуму РФ, если они будут проведены в том числе на украинской территории, которая сегодня считается оккупированной. Речь идет о части Луганской и Донецкой областей, а также о Крыме. Такое обращение к международному сообществу поддержано парламентариями практически единогласно – 318 голосами "за".


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/15/7307250/
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