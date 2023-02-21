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ЕС хочет создать орган для борьбы с обходом Россией санкций

В ЕС обсуждают идею борьбы с избеганием санкций РФ из Брюссея

сегодня, 17:43
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Автор:

Давиденко Евгения

Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, у Европейского Союза сейчас мало возможностей для анализа, координации и продвижения новых санкций. Поэтому назрела идея открыть в Брюсселе санкционный штаб, нацеленный сделать невозможным обход санкций со стороны России. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv .

ЕС хочет создать орган для борьбы с обходом Россией санкций

Фото: https://www.gettyimages.com



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По его словам, эта платформа станет местом, где государства-члены смогут объединять информацию и ресурсы по эффективности санкций и уклонению от них. Таким образом, удастся сделать гораздо больше для борьбы с обходом, убежден нидерландский министр.


Ожидается, что новый санкционный штаб создаст контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода. При этом компании будут обязаны включать в свои контракты положения о конечном использовании, чтобы сделать невозможным попадание их продукции "в российскую военную машину", подчеркнул Хукстра.


Ранее мы писали, что основатель российской ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которой воюют в Украине на стороне Кремля, заработал более 250 млн долларов дохода за последние четыре года от добычи нефти, газа, а также алмазов и золота в странах Азии и Африки – несмотря на санкции. В частности, в 2018 году США ввели санкции против подконтрольной Пригожину Evro Polis, получившей концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что наемники "Вагнера" освобождали нефтяные месторождения от ИГИЛ во время гражданской войны в стране.


Также известно, что неспровоцированная агрессия россии против Украины и вызванный ею рост цен на энергоносители стоят крупнейшей экономике Еврозоны – немецкой – около 100 миллиардов долларов, или 2,5% валового внутреннего продукта.




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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/21/697274/
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