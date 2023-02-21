ЕС хочет создать орган для борьбы с обходом Россией санкций

Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, у Европейского Союза сейчас мало возможностей для анализа, координации и продвижения новых санкций. Поэтому назрела идея открыть в Брюсселе санкционный штаб, нацеленный сделать невозможным обход санкций со стороны России. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv .

Фото: https://www.gettyimages.com





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По его словам, эта платформа станет местом, где государства-члены смогут объединять информацию и ресурсы по эффективности санкций и уклонению от них. Таким образом, удастся сделать гораздо больше для борьбы с обходом, убежден нидерландский министр.





Ожидается, что новый санкционный штаб создаст контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода. При этом компании будут обязаны включать в свои контракты положения о конечном использовании, чтобы сделать невозможным попадание их продукции "в российскую военную машину", подчеркнул Хукстра.





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Также известно, что неспровоцированная агрессия россии против Украины и вызванный ею рост цен на энергоносители стоят крупнейшей экономике Еврозоны – немецкой – около 100 миллиардов долларов, или 2,5% валового внутреннего продукта.



