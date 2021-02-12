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Ермак заявил о невозможности переговоров по Донбассу: "Профессиональные убийцы"

Россия использует профессиональных убийц

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сделал громкое заявление насчет войны на Донбассе. Он заявил о невозможности дальнейших переговоров в условиях, когда наши солдаты гибнут каждый день. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Ермак заявил о невозможности переговоров по Донбассу: "Профессиональные убийцы"

Ермак. Фото: ОП

По его словам, наиболее принципиальным вопросом остается перемирие и прекращение огня. Он отметил, что невозможно вести любые переговоры во время убийства украинских солдат.

Ермак заявил, что в последнее время украинских бойцов убивают группы снайпером со специальной подготовкой, которые не находятся в постоянной дислокации. 

Он назвал эти действия провокацией, а самих снайперов профессиональными убийцами, которые именно для этого и приезжают воевать на Донбасс.

В то же время глава ОП отметил, что несмотря на постоянные обстрелы Украины продолжает следовать Минским соглашениям и соблюдать режим прекращения огня.

Андрей Ермак возглавляет Офис Президента с февраля 2020 года, он заменил на этой должности Андрея Богдана. До назначения главой ОП Ермак был советником Зеленского по международным вопросам и занимался переговорами, в том числе и крупным обменом пленными с Россией в сентябре 2019 года, когда был освобожден Олег Снегов, Владимир Балух и многие другие.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ермак рассказал о годе работы с Зеленским.

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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-razom-z-poslami-franciyi-nimechchini-ssh-66477
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