В Берлине состоялись переговоры в Нормандском формате: что изменится для Донбасса в 2021 году

В Берлине поздним вечером 12 января завершилась встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия). Что можно сказать по ее итогам, что могло остаться за кулисами и каковы перспективы урегулирования конфликта на Донбассе в 2021 году – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Переговоры в Нормандском формате. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Переговоры без результатов

Политический эксперт Светлана Кушнир обращает внимание, что переговоры были сложными, и длились, согласно данным Офиса президента Украины (нашу страну представлял глава ОПУ Андрей Ермак) и российской стороны (от Москвы был заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак), более шести часов.

"В ОПУ сообщили, будто диалог проходи в конструктивном ключе. Но комментарии Дмитрия Козака четко дают понять, что Украина и Россия при посредничестве Франции и Германии не смогли в этот раз ни о чём договориться, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Как говорят близкие к сторонам переговоров инсайдеры, центральной темой обсуждения была не ситуация на Донбассе (хоть были традиционные дебаты относительно вопросов безопасности, формирования новых подходов к "дорожной карте" и т.д.), а переговоры по цене на газ".

Эксперт напоминает, что количество газа, который Россия направляет через Украину, согласно соглашениям годичной давности (долгосрочным), четко обозначено лишь на 2020 год. Далее – договорные отношения. РФ хочет снижать прокачу газа, мы – нет. Об этом и говорили. Но не только.

"В Украине из-за непродуманных действий властей в связи повышением тарифов на коммунальные платежи (особенно на газ и электроэнергию) ситуация накаляется. Страну охватывают акции протеста, власть срочно ищет выход из ситуации. На европейских хабах цена газа высока. Остается альтернативный вариант – обратиться к РФ, сделать дополнение к соглашению конца 2019-го начала 2020 года. И покупать газ у России со скидкой в цене 25-30%. Скорее всего, это также обсуждалось в Берлине", – говорит Светлана Кушнир.

Но стороны, напоминает она, ни к чему не пришли. Надо полагать, потому что Россия требует от Украины больших уступок, нежели те, на которые готов идти официальный Киев.

"Так что формально переговоры в рамках донбасского кейса состоялись. Но не принесли никаких результатов, – отмечает эксперт. – Мы увидели топтание на месте… Исходя из этого, перспективы урегулирования ситуации на Донбассе в 2021 году пока – туманны. Но надежда и настрой на победу должны быть всегда".

Договорились договариваться

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что прошедшая в Берлине встреча советников лидеров "нормандского формата", к сожалению, не демонстрирует никаких прогрессивных шагов. Скорее – традиционно сводится к следующему выводу: "договорились договариваться".

"Да и в целом нормандские встречи уже скорее носят сугубо формальный характер, где участники встречаются только для внутреннего отчета перед собственным народом и "галочки" на международной арене. Ведь отказ от таких встреч будет расцениваться как нежелание разрешить конфликт, – поясняет эксперт. – Причиной переговорной стагнации стала упорная блокировка Россией любых украинских инициатив по урегулированию конфликта, которые отвечают нашим национальным интересам. Украинское руководство попросту находится в тупике, поскольку Кремль видит только один сценарий разрешения конфликта – свой. Естественно, не устраивающий нас".

Предпосылок для разрешения конфликта в 2021 году Дмитрий Воронков не видит. По его словам, единственная надежда на Вашингтон и новую администрацию Белого Дома в отношении санкционного давления на РФ.

"Пока будущая политика Штатов касательно России не совсем ясна. Думаю, в Кремле как раз и хотят оценить степень жесткости американской политики по отношению к РФ. Особенно после соответствующих предвыборных заявлений Байдена", – поясняет эксперт.

Он также напоминает об усилении военной помощи Украине со стороны США и Великобритании. В частности, в отношении флота.

"И эта тенденция, вероятнее всего, вынудит Кремль отказаться от возможной военной, более широкой, эскалации. Путин понимает, что усиление агрессии РФ по отношению к Украине зеркально отразиться на усилении военной поддержки нам со стороны Запада. А усиление военного потенциала нашей страны – точно не в интересах Кремля, – подчеркивает Дмитрий Воронков. – Соответственно, Кремль в рамках гибридной войны скорее пойдет путем дискредитации Украины на внешней арене (как с пленками Деркача). Или же предпримет попытки внутренне дестабилизировать Украину, как это уже бывало раннее. Это станет также отличным рычагом для усиления в украинском политикуме пророссийских сил или же инструментом шантажа. С учетом вышесказанного – наши главные партнеры и союзники в отношении Донбасса это не Франция или Германия, а именно США и Великобритания".

Эксперт считает, что нельзя исключать и какие-то форс-мажорные ситуации. К примеру, политический (по примеру Беларуси) кризис в самой России или же досрочные выборы в Украине и смену политической элиты в пользу пророссийских взглядов. Что автоматически повлечет за собой долгожданные для Кремля уступки со стороны Украины.

Ранее "Комментарии" писали, почему предыдущая встреча в Нормандском формате не привела к прорыву в урегулировании конфликта на Донбассе и чего ожидать дальше, рассказали украинские эксперты.

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