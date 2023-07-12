Ермак рассказал о гарантиях безопасности для Украины от ведущих стран мира

Совместную декларацию поддержки Украины, которую по итогам Вильнюсского саммита НАТО приняли страны G7, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "важным шагом к заключению системы двусторонних соглашений безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами относительно гарантий безопасности для нашего государства". Об этом сообщают "Комментарии".

Страны "Большой семерки"

"Сегодняшняя Декларация — это общий продукт, учитывающий как потребности Украины, так и возможности союзников. Он был бы невозможен без огромной работы и фундаментальной подготовки командами союзников", — говорит Андрей Ермак.



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Сама декларация является рамочным общим документом. По словам главы Офиса президента, следующий шаг — заключение системы двусторонних соглашений безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, "объединенных рамками многостороннего взаимодействия".



Гарантии безопасности предусматривают меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в развитии ВПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

В случае новой агрессии предусмотрено начать немедленные консультации, чтобы "обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки".

Кроме того, гарантии предусматривают поддержку в привлечении РФ к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев, в соответствии с нормами международного права.

Гарантии будут действовать до вступления в НАТО.

Напомним, что по итогам саммита Украине обещано членство в НАТО, но когда именно она присоединится к Альянсу, не конкретизируется. Главное условие для вступления в НАТО – завершение войны с РФ победой Украины.

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