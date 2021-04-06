Ермак анонсировал переговоры Зеленского, Меркель и Макрона без Путина

Глава Офиса президента Украины и политический советник Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, когда пройдут переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он сообщил в комментарии каналу "Украина 24".

Нормандская четверка

По его словам, в скором времени состоятся переговоры по Донбассу между лидерами Украины, Франции и Германии. Он отметил, что на прошлой неделе он несколько раз общался с представителями Германии и Франции.

Он сказал, что переговоры в формате видеоконференции между Зеленским, Меркель и Макроном состоятся очень скоро. Ермак подчеркнул, что переговорный процесс идет тяжело, но продолжается для того, чтобы прийти к миру, закончить войну на Донбассе и вернуть временно оккупированные территории Украины, а также всех наших граждан.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. С 2014 года в нормандском формате проходят мирные переговоры между лидерами Украины, России, Франции и Германии. Последняя встреча четверки на высшем уровне состоялась 9 декабря 2019 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, будет ли Россия наступать на Донбассе.

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