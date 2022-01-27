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Эрдоган высказался о Крыме и напомнил Путину, что Турция тоже член НАТО

Эрдоган сообщил, что об изменении отношения к аннексии Крыма «не может быть и речи»

сегодня, 15:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена пересматривать свою официальную позицию относительно аннексии Россией украинского Крыма, как и другие вопросы, связанные с территориальной целостностью Украины. Также турецкий лидер напомнил, что Турция – это одна из стран НАТО, которая выполнит все свои обязанности, если Россия нападет на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Крым.Реалии".

Эрдоган высказался о Крыме и напомнил Путину, что Турция тоже член НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Радио Свобода

При этом турецкий президент не стал уточнять, о каких именно обязанностях идет речь и на какие такие шаги способна Анкара, если Россия вторгнется в Украину. 

Эрдоган отметил, что будет крайне неразумно для России, если Москва решит вторгнуться в Украину. Это принесет много проблем, как самой России, так и всему региону. Президент Турции подчеркнул, понимая всю опасность и напряженность ситуации Анкара готова сделать все возможное, чтобы конфликт был решен дипломатическим путем и не перерос с военное противостояние.

Также Реджеп Эрдоган адресовал президенту России Владимиру Путину приглашение – посетить Турцию. Отдельно Эрдоган вышел с инициативой организовать в Турции площадку для переговоров президентов Украины и России, чтобы решить все спорные вопросы.

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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-erdogan-turcyya-krym/31673708.html
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