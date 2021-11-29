Эксперт: наконец-то ЕС и НАТО выступили единым фронтом в вопросах Украины и Беларуси

Как передает издание "Комментарии", рейтинговое издание "Politico" сообщает, что и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об общих вызовах на восточных границах блоков и необходимости координировать свои действия. В виде проведения регулярных учений, борьбы с дезинформацией, а также другими формами сдерживания. Иными словами, Европейский Союз и НАТО, как две западные структуры прекрасно видят те угрозы, которые возникли у них в восточном фланге и готовы им противостоять.

Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг. Фото: AP Photo

Комментируя информацию, украинский политолог Олеся Яхно отмечает у себя в Facebook, в первую очередь важно обратить внимание на заявление по Украине. Йенс Столтенберг призвал Россию к снижению напряженности, деэскалации на границе с Украиной. И добавил, что НАТО сохраняет бдительность, и будет продолжать предоставлять политическую и практическую помощь Украине как партнёру.

Политолог отмечает, второй важный месседж по Беларуси. Урсула Фон дер Ляйн сказала, что страны Европейского Союза едины перед вызовом намеренных циничных действий Лукашенко, которому не удалось подорвать единство блока. Также она отметила новую тактику оппонентов, которые с целью отвлечения внимания от своих внутренних проблем совершают гибридные атаки против блока.

"В итоге, НАТО и ЕС, сталкиваясь с такими угрозами, вынуждены пересмотреть свои оборонные стратегии. Давно пора их пересмотреть", – высказалась Олеся Яхно.

Читайте также мнение политического эксперта Олеси Яхно на портале "Комментарии" — спустя некоторое время западные лидеры увидели, кто стоит за создаваемым Беларусью трафиком мигрантов.





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