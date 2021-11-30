Эрдоган хочет вытеснить Россию из Черноморского региона: помогут Украина и Великобритания

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Кравцев Сергей
Президент Турции Эрдоган включается в большую игру вокруг Украины. Его предложение стать посредником между Киевом и Москвой – четкий сигнал Кремлю о том, что Турция больше не будет спокойно наблюдать за возможным изменением баланса сил в Черном море. Заявление турецкого президента совпало с активизацией Великобритании, которая перебрасывает сотни единиц военной техники на новую базу НАТО вблизи немецкого Падеборна и посылает сигналы о готовности направить свой спецназ в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
По его словам, в Кремле отлично знают о существовании неформального альянса Великобритании, Турции и Украины для сдерживания России в Черном море и Восточной Европе. Но впервые Эрдоган позволил себе прямо вмешаться и сделать политическое заявление, в котором он поставил себя выше Путина, поскольку выразил готовность судить его действия в качестве арбитра. Конечно, у Москвы нет никаких сомнений в том, кого поддержит Эрдоган, до того активно приобщившийся к Крымской платформе.
Политик подчеркивает, поэтому цель этого заявления Эрдогана — объявить свои претензии на активное участие в процессе урегулирования кризиса безопасности в Черноморском регионе. Теперь он может постепенно усиливать риторику и действия в этом направлении, делая их все более активными и жесткими по отношению к России. Эрдоган двигается медленно, осторожно и рассудительно, но неумолимо к своей цели — вытеснение России из Черноморского региона, опираясь на поддержку Великобритании и при активном участии Украины.
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