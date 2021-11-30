Эрдоган хочет вытеснить Россию из Черноморского региона: помогут Украина и Великобритания

Президент Турции Эрдоган включается в большую игру вокруг Украины. Его предложение стать посредником между Киевом и Москвой – четкий сигнал Кремлю о том, что Турция больше не будет спокойно наблюдать за возможным изменением баланса сил в Черном море. Заявление турецкого президента совпало с активизацией Великобритании, которая перебрасывает сотни единиц военной техники на новую базу НАТО вблизи немецкого Падеборна и посылает сигналы о готовности направить свой спецназ в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Это совпадение не удивительно, если учесть, что Лондон и Анкара являются особыми партнерами, а одно из традиционных направлений британской политики – всестороннее усиление и поддержка Турции в Черноморском регионе. Британия стремится превратить Турцию в ключевого игрока в этом регионе для сдерживания и вытеснения отсюда России, и в последнее время эти связи только окрепли. Достаточно вспомнить, что Великобритания после выхода из ЕС согласилась подписать с Турцией соглашение о зоне свободной торговли, а бывший британский посол в Турции Ричард Мур, также считающийся личным другом Эрдогана, возглавил британскую разведку Ми-6", – отметил Егор Чернев.

По его словам, в Кремле отлично знают о существовании неформального альянса Великобритании, Турции и Украины для сдерживания России в Черном море и Восточной Европе. Но впервые Эрдоган позволил себе прямо вмешаться и сделать политическое заявление, в котором он поставил себя выше Путина, поскольку выразил готовность судить его действия в качестве арбитра. Конечно, у Москвы нет никаких сомнений в том, кого поддержит Эрдоган, до того активно приобщившийся к Крымской платформе.

"Отказ Кремля в этом случае не имеет никакого значения, ведь Эрдоган скорее всего и не рассчитывал на положительный ответ. Не столь он наивный человек. И менее всего он похож на доброго кота Леопольда, стремящегося всех примирить. Напротив, его решительная внешняя политика в последние годы была направлена исключительно на распространение влияния Турции по всему региону, восстановление статуса "главной мусульманской страны", которой была Османская империя. И теперь после публичного отказа Кремля от посреднических услуг Эрдогана турецкий президент получил возможность утверждать, что Россия не заинтересована в мирном процессе и начать собственную игру", — отметил нардеп.

Политик подчеркивает, поэтому цель этого заявления Эрдогана — объявить свои претензии на активное участие в процессе урегулирования кризиса безопасности в Черноморском регионе. Теперь он может постепенно усиливать риторику и действия в этом направлении, делая их все более активными и жесткими по отношению к России. Эрдоган двигается медленно, осторожно и рассудительно, но неумолимо к своей цели — вытеснение России из Черноморского региона, опираясь на поддержку Великобритании и при активном участии Украины.



Читайте также на портале "Комментарии" - Эрдоган рассказал, как Турция может помочь добиться мира в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!