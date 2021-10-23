Энергетический баланс в Украине: насколько логичны заявление о саботаже и поручение о бесперебойных поставках газа

Олигархи могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга 22 октября. Также СНБО поручил Кабмину в течение трех дней принять меры по бесперебойным поставкам газа (без права отключения) бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям. Эксперты оценили для портала "Комментарии" данные заявления и поручения.

Газовый кризис - фото из открытых источников





Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает поручение Кабмину в течение трех дней принять меры по бесперебойным поставкам газа – логичным решением в условиях, когда СМИ заполонили информация, что газа мало, тепла не будет, тарифы вырастут и так далее. На фоне чего весьма странным выглядит сообщение о том, что Украина поможет с газом Молдове, отмечает эксперт.





"Подчеркиваю, поручение о СНБО Кабмину – правильное, – акцентирует Алексей Плотников. – Получается, что правительство берет на себя ответственность за отопительный сезон. Если ранее всё это пытались переложить на местную власть, подписывали какие-то меморандумы о неповышении тарифов, говорили о дотациях – то теперь, получается, вся ответственность – на правительстве. Посмотрим, какие решения там примут – и как будут воплощать в жизнь. И что будут делать, если начнут сбоить "бесперебойные поставки", если начнутся отключения электроэнергии и тепла, да еще и в условиях морозов".





Эксперт обращает внимание на серьезную проблему. Если с домохозяйствами (годовой тариф от "Нафтогаза" зафиксировали на уровне 7,96 грн/куб), бюджетными и религиозными организациями (13,7 грн за кубометр – без НДС и стоимости доставки) Кабмин, вроде бы, "утряс" тарифный вопрос, то ситуация с промышленными предприятиями вынесена за скобки этого уравнения.





"Для них тариф будет максимальным, привязанным к ценам в Европе. На Украинской энергетической биржи (УЭБ) в октябре один куб газа для бизнеса стоит 33,6 грн. Таким предприятиям придется искать средства, правительство им никакой помощи, похоже, предоставлять не собирается. Даже в смысле кредитования, – подчеркивает Алексей Плотников. – А ведь есть предприятия с бесперебойным циклом производства, как та же металлургия. Нельзя доменную печь ненадолго остановить, потом быстро опять запустить. Там технологически всё иначе. Если будут проблемы с поставками газа для промышленности (а по баснословной цене закупать его она не сможет), могут начать останавливаться предприятия. Мы не видим заботы со стороны государства об отечественной промышленности. И это вызывает тревогу".





Экономический эксперт Даниил Монин считает, что выгодно спихивать любые свои проблемы на кого-либо.





"Олигархи, МВФ, кто-то ещё – лишь бы не они. Я думаю, отопление будут включать, а с соответствующими ценами Нафтогаз уже пришел, – напоминает эксперт. – Для населения цена не будет высокой, для бюджетных организации на уровне 600-650 долларов за тысячу кубов. Промышленность, конечно, оказалась под самым ударом от повышения цен в 7-8 раз".

По мнению Даниил Монина, те предприятия, которые серьезно зависят от газа, вероятно, либо закроются, либо будут терпеть убытки.

"В этом смысле важно – как долго продержатся безумные цены на газ. Ведь чем дольше это будет, тем большие дисбалансы мы получим в 2022 году", – прогнозирует эксперт.





Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко уверяет:





"Заявления о причастности олигархов к срыву отопительного сезона – это сугубо политическое решение, как процесс принуждения к сотрудничеству. Возможно, часть голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) кому-то принадлежит из богатых украинцев. И на них давят, чтобы купить газ подешевле".





Промышленных предприятий в схеме поддержки нет вообще, отмечает эксперт. Так что они будут покупать газ как и сейчас, на Украинской энергетической бирже по мировым ценам.

"По факту школы и вузы закрываются, да и вся Украина "закрывается" на карантин, переходя в сплошную "красную зону" А все мы переходим в режим жёсткой экономии газа", – резюмирует Олег Попенко.





Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает шантажом заявление президента РФ Путина относительно увеличения поставок газа через "Северный поток-2", если такое предложение будет одобрено властями Германии. После такого заявления Кремля официальный Киев ждет реакции Берлина.

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