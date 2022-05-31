Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии: что обсуждали

Первая леди Украины встретилась с первой женщиной – президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Обсуждали создание Украинского культурного центра, проблемы переселенцев и работу экзаменационных центров для абитуриентов из Украины. Об этом первая Елена Зеленская сообщила в соцсети.
"Обсудили создание в этой стране Украинского культурного центра – второго после такого заведения в Литве. Это будет место для встреч украинцев, где они смогут получить информацию и помощь, место для культурных и образовательных мероприятий. Мамы даже смогут оставить здесь на несколько часов своих детей или поработать за компьютером", — говорится в сообщении.
Также Елена Зеленская поблагодарила лидера Словакии за поддержку украинских школьников.
"Отдельная благодарность Словакии за создание временных экзаменационных центров для наших абитуриентов – министерства образования двух стран на прямом контакте, словацкая сторона обеспечивает помещения и компьютеры",- написала Елена Зеленская.
Известно, что Зузана Чапутова – первая женщина – президент Словакии, самый молодой лидер в истории страны, экоактивистка и борец за права людей.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардепы проголосовали за увольнение омбудсмена. Верховная Рада приняла решение об уходе Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного по правам человека. За это решение отдали голоса 234 депутата, из них 17 голосов отдали депутаты бывшего ОПЗЖ. Нового омбудсмена не назначили. Также нардеп отметил, что на рассмотрении вопроса присутствовала вице-премьер Ирина Верещук, она выступила с докладом, раскритиковав работу Денисовой.
Зеленская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой (фото из открытых источников)