Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии: что обсуждали

Первая леди Украины встретилась с первой женщиной – президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Обсуждали создание Украинского культурного центра, проблемы переселенцев и работу экзаменационных центров для абитуриентов из Украины. Об этом первая Елена Зеленская сообщила в соцсети.

"Обсудили создание в этой стране Украинского культурного центра – второго после такого заведения в Литве. Это будет место для встреч украинцев, где они смогут получить информацию и помощь, место для культурных и образовательных мероприятий. Мамы даже смогут оставить здесь на несколько часов своих детей или поработать за компьютером", — говорится в сообщении.

Также Елена Зеленская поблагодарила лидера Словакии за поддержку украинских школьников.