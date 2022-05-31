logo

BTC/USD

31672.10

ETH/USD

1934.49

LTC/USD

67.68

USD/UAH

36.00

EUR/UAH

38.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии: что обсуждали
commentss НОВОСТИ Все новости

Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии: что обсуждали

Зузана Чапутова – первая женщина – президент Словакии, самый молодой лидер в истории страны, экоактивистка и борец за права людей

сегодня, 20:44
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
Первая леди Украины встретилась с первой женщиной – президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Обсуждали создание Украинского культурного центра, проблемы переселенцев и работу экзаменационных центров для абитуриентов из Украины. Об этом первая Елена Зеленская сообщила в соцсети.
"Обсудили создание в этой стране Украинского культурного центра – второго после такого заведения в Литве. Это будет место для встреч украинцев, где они смогут получить информацию и помощь, место для культурных и образовательных мероприятий. Мамы даже смогут оставить здесь на несколько часов своих детей или поработать за компьютером", — говорится в сообщении.
Также Елена Зеленская поблагодарила лидера Словакии за поддержку украинских школьников.
"Отдельная благодарность Словакии за создание временных экзаменационных центров для наших абитуриентов – министерства образования двух стран на прямом контакте, словацкая сторона обеспечивает помещения и компьютеры",- написала Елена Зеленская.
Известно, что Зузана Чапутова – первая женщина – президент Словакии, самый молодой лидер в истории страны, экоактивистка и борец за права людей.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардепы проголосовали за увольнение омбудсмена. Верховная Рада приняла решение об уходе Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного по правам человека. За это решение отдали голоса 234 депутата, из них 17 голосов отдали депутаты бывшего ОПЗЖ. Нового омбудсмена не назначили. Также нардеп отметил, что на рассмотрении вопроса присутствовала вице-премьер Ирина Верещук, она выступила с докладом, раскритиковав работу Денисовой.

Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии: что обсуждали

Зеленская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=675155877401659&set=pcb.675158594068054
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!