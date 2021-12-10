Эксперты рассказали, как Байден взялся навязывать Украине политику Обамы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Риторика со стороны президента США Джо Байдена просто впечатляет. Сначала мы слышим, что не Путин будет решать, вступать Украине в НАТО или нет. А потом через рейтинговые СМИ проходит информация о том, что ближайшие 10 лет НАТО Украине точно не светит. Опять же на официальном уровне от Белого Дома звучит тезис о том, что Штаты признают суверенитет и территориальную целостность Украины, а потом вновь проходит информация о том, что у Байдена будут давить на Киев, чтобы он частично признал в автономию "ЛДНР". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт, обозреватель Юрий Луканов.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента
Журналист отмечает, вот и выходит, что в НАТО Украину не берут, зато нам начинают навязывать автономию "ЛДНР", а россиянам без каких-либо проблем давать добро на запуск "Северного потока-2".
Политический эксперт, блогер Александр Юсупов считает, что угроза военной эскалации против Украины со стороны России, очевидно, продолжает приносить плоды Кремлю. Еще до звонка между Байденом и Зеленским Associated Press и CNN узнали от источников побуждения Киева американской стороной пойти на уступки в контексте реализации Минских договоренностей. Заявление же Офиса президента Украины по итогам разговора лидеров, а также сообщения издания Axios лишь подтверждают избрание Вашингтоном именно такого подхода.
Читайте также на портале "Комментарии" — разговор между Зеленским и Байденом состоялся. Эксперты рассказали, что теперь ждет Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости