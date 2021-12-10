Эксперты рассказали, как Байден взялся навязывать Украине политику Обамы

Риторика со стороны президента США Джо Байдена просто впечатляет. Сначала мы слышим, что не Путин будет решать, вступать Украине в НАТО или нет. А потом через рейтинговые СМИ проходит информация о том, что ближайшие 10 лет НАТО Украине точно не светит. Опять же на официальном уровне от Белого Дома звучит тезис о том, что Штаты признают суверенитет и территориальную целостность Украины, а потом вновь проходит информация о том, что у Байдена будут давить на Киев, чтобы он частично признал в автономию "ЛДНР". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт, обозреватель Юрий Луканов.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

Журналист отмечает, вот и выходит, что в НАТО Украину не берут, зато нам начинают навязывать автономию "ЛДНР", а россиянам без каких-либо проблем давать добро на запуск "Северного потока-2".

"Ай, Байден, молодец. Пришел – порядок привел. При Обаме нам устами Нуланд план Мореля пытались запихнуть. Там все та же автономия была. Но это делалось в кулуарах. А теперь совершенно открыто, правда, внешне в мягкой форме предлагают ставать сателлитами Москвы. Еще вон и санкции могут быть сняты. Дождемся принятия бюджета США и увидим. А это уже будет", – отметил Луканов.

Политический эксперт, блогер Александр Юсупов считает, что угроза военной эскалации против Украины со стороны России, очевидно, продолжает приносить плоды Кремлю. Еще до звонка между Байденом и Зеленским Associated Press и CNN узнали от источников побуждения Киева американской стороной пойти на уступки в контексте реализации Минских договоренностей. Заявление же Офиса президента Украины по итогам разговора лидеров, а также сообщения издания Axios лишь подтверждают избрание Вашингтоном именно такого подхода.

"В то же время США делают и другие новые шаги на встречу Владимиру Путину, о чем свидетельствует анонсированная два дня назад Байденом инициатива по переговорам с участием нескольких союзников по НАТО и России о претензиях Москвы по расширению альянса. К чему это ведет? Хотя это снижает напряжение в контексте опасений о наступлении российской армии, потому что Москва видит выгодные для нее события и приглашения к углублению диалога, но это также увеличивает аппетиты Путина, раскалывает союзников и убирает с повестки дня обсуждение деструктивных действий Москвы, из-за которых возникла самая кризисная ситуация", – отметил эксперт.

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