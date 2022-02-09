Эксперт: Украина попала в очередной дипломатический скандал с Францией

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Кравцев Сергей
Спичрайтеры президенты Украины Владимира Зеленского допустили очередной ляп, и Украина может оказаться в очередном дипломатическом скандале. Ведь, глава украинского государства в своей вступительной речи во время общей пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном оскорбил не просто президента Франции, но и саму Французскую республику, заявив, что 24 года в Украине не было с визитом президента Франции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политтехнолог и журналист Виктор Уколов.
Макрон и Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Виктор Уколов отметил, поэтому, если считать правильно визит Эммануэля Макрона вообще – это 4-й визит президента Франции в Украину.
Политтехнолог обращает внимание на тот факт, что в команде президента по-прежнему есть серьезные проблемы с подготовкой речи для главы государства.
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