Эксперт: Украина попала в очередной дипломатический скандал с Францией

Спичрайтеры президенты Украины Владимира Зеленского допустили очередной ляп, и Украина может оказаться в очередном дипломатическом скандале. Ведь, глава украинского государства в своей вступительной речи во время общей пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном оскорбил не просто президента Франции, но и саму Французскую республику, заявив, что 24 года в Украине не было с визитом президента Франции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политтехнолог и журналист Виктор Уколов.

Макрон и Зеленский. Фото: Офис президента Украины

"Оказывается, вчера на брифинге Зеленский сморозил следующее: "24 года у нас не было лидера Франции. Это для нас большая честь!". Но дело в том, что президент Франции Франсуа Олланд дважды бывал в Киеве в 2015 году вместе с Ангелой Меркель и в 2018 году по завершении своих полномочий", – отметил политтехнолог.

Виктор Уколов отметил, поэтому, если считать правильно визит Эммануэля Макрона вообще – это 4-й визит президента Франции в Украину.

Политтехнолог обращает внимание на тот факт, что в команде президента по-прежнему есть серьезные проблемы с подготовкой речи для главы государства.

"Кто же пишет речи Зеленскому? Подоляк? Так гоните его в три шеи после такого ляпа! Или Игорь Жовква забыл, как он занимался подготовкой визита Олланда и Меркель в 2015 году, когда работал у нас в АП?", – задается вопросом журналист.

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