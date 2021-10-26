Эксперт рассказала, почему помощь Киева Молдове с газом – правильный шаг, который очень не понравился РФ

Решение Украины оказать помощь Молдове с газом, речь идёт о поставках в долг, – абсолютно правильное. Но то, как это подаётся многими в публичном пространстве внутри страны – пример искривлённой коммуникации. Власть недостаточно разъяснила, а оппозиция – ухватилась за возможность поддеть, мол, а что, разве у нас самих достаточно газа и разве адекватный тарифы на газ для населения? Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог и блогер Олеся Яхно-Белковская.

Газ. Фото из открытых источников

Политолог отмечает, решение власти действительно правильное. Во-первых, мы не получаем газ напрямую из России. И в данном случае речь идёт об общем подходе ЕС, который обязался помочь Молдове, в том числе через заключение экстренного договора на поставки газа через Румынию, Словакию и Украину. Киев будет поставлять Молдове газ из своих резервов, которые, в свою очередь, будут покрываться поставками из Словакии. Так что все взаимосвязано.

Олеся Яхно добавляет, во-вторых, с учётом тактики России, по сути, использовать газовый дефицит для принуждения ЕС не только к быстрой сертификации "Северного потока-2", но и к остановке европейской зелёной сделки еще до ее имплементации, и, наоборот, к переходу на долгосрочные контакты с "Газпромом", важна консолидированность. Особенно с теми странами, где Россия может иметь интерес через создание экономическим проблем, давления политически ослаблять проевропейские власти, как, в Молдове, например.

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