Эксперт рассказал, за что Европарламент критикует Украину

Высшее руководство ЕС в лице Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозепа Борреля и вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса указало нам на необходимость активизировать Украине борьбу с коррупцией и провести главную из всех реформ — судебную. Об этом заявил народный депутат Украины IX созыва Сергей Магера изданию "Комментарии-Украина".

Сергей Магера (фото из открытых источников)

"И хотя во время встреч с премьер-министром Шмыгалем звучали слова поддержки в адрес Украины и действий новой власти, текст резолюции, принятой Европарламентом, содержит жесткие формулировки. Европарламент раскритиковал давление на независимые экономические институты и исполнительные органы, призвал не допустить отката в реформах и влияния заинтересованных лиц на достижения Украины в борьбе с коррупцией. Успехи выполнения Украиной Соглашения об ассоциации из года в год слабые", — рассказал Магера.

По его словам, в 2019 году прогресс составил 48%, а в 2020 году — всего 34%. Общий прогресс выполнения СА по состоянию на конец 2019 года составлял всего 43%. Есть сферы, в которых есть успех (национальная безопасность и оборона, юстиция, свобода, права человека, госзакупки, технические барьеры в торговле), но есть и такие, в которых Украина существенно отстает от графика выполнения своих обязательств (транспортная инфраструктура, финансовый сектор, предпринимательство, интеллектуальная собственность), считает нардеп.

"Мы добились согласия ЕС начать пересмотр Соглашения об ассоциации в сфере торговли, о чем заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, выступая в Европарламенте. Поэтому нам предстоит очень ответственная работа по подготовке предложений для пересмотра СА. Для того, чтобы получить желаемые для нас результаты, необходимо вовремя выполнять взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации и действовать при этом, руководствуясь исключительно национальными интересами", — подчеркнул эксперт.

Как мы сообщали ранее, 29 апреля европейские партнеры согласовали невероятно важное для поддержки Украины решение. По информации народной депутатки Иванны Климпуш-Цинцадзе, в Европарламенте большинством голосов была поддержана резолюция, осуждающая российскую агрессию.



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