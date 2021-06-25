logo
Русский Українська

BTC/USD

34806.04

ETH/USD

2000.09

LTC/USD

136.48

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Эксперт рассказал, за что Европарламент критикует Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт рассказал, за что Европарламент критикует Украину

Украина добилась согласия ЕС начать пересмотр Соглашения об ассоциации в сфере торговли

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

Высшее руководство ЕС в лице Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозепа Борреля и вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса указало нам на необходимость активизировать Украине борьбу с коррупцией и провести главную из всех реформ — судебную. Об этом заявил народный депутат Украины IX созыва Сергей Магера изданию "Комментарии-Украина".

Эксперт рассказал, за что Европарламент критикует Украину

Сергей Магера (фото из открытых источников)

"И хотя во время встреч с премьер-министром Шмыгалем звучали слова поддержки в адрес Украины и действий новой власти, текст резолюции, принятой Европарламентом, содержит жесткие формулировки. Европарламент раскритиковал давление на независимые экономические институты и исполнительные органы, призвал не допустить отката в реформах и влияния заинтересованных лиц на достижения Украины в борьбе с коррупцией. Успехи выполнения Украиной Соглашения об ассоциации из года в год слабые", — рассказал Магера.

По его словам, в  2019 году прогресс составил 48%, а в 2020 году — всего 34%. Общий прогресс выполнения СА по состоянию на конец 2019 года составлял всего 43%. Есть сферы, в которых есть успех (национальная безопасность и оборона, юстиция, свобода, права человека, госзакупки, технические барьеры в торговле), но есть и такие, в которых Украина существенно отстает от графика выполнения своих обязательств (транспортная инфраструктура, финансовый сектор, предпринимательство, интеллектуальная собственность), считает нардеп.

"Мы добились согласия ЕС начать пересмотр Соглашения об ассоциации в сфере торговли, о чем заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, выступая в Европарламенте. Поэтому нам предстоит очень ответственная работа по подготовке предложений для пересмотра СА. Для того, чтобы получить желаемые для нас результаты, необходимо вовремя выполнять взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации и действовать при этом, руководствуясь исключительно национальными интересами", — подчеркнул эксперт.

Как мы сообщали ранее, 29 апреля европейские партнеры согласовали невероятно важное для поддержки Украины решение. По информации народной депутатки Иванны Климпуш-Цинцадзе, в Европарламенте большинством голосов была поддержана резолюция, осуждающая российскую агрессию.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ