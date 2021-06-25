Эксперт рассказал, за что Европарламент критикует Украину

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Ольга Чародий
Высшее руководство ЕС в лице Верховного
представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозепа Борреля и
вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса указало нам на необходимость
активизировать Украине борьбу с коррупцией и провести главную из всех реформ —
судебную. Об этом заявил народный депутат Украины IX созыва Сергей
Магера изданию "Комментарии-Украина".
Сергей Магера (фото из открытых источников)
По его словам, в 2019 году прогресс составил 48%, а в 2020 году
— всего 34%. Общий прогресс выполнения СА по состоянию на конец 2019 года
составлял всего 43%. Есть сферы, в которых есть успех (национальная
безопасность и оборона, юстиция, свобода, права человека, госзакупки,
технические барьеры в торговле), но есть и такие, в которых Украина существенно
отстает от графика выполнения своих обязательств (транспортная инфраструктура,
финансовый сектор, предпринимательство, интеллектуальная собственность),
считает нардеп.
Как мы сообщали ранее, 29 апреля европейские партнеры согласовали невероятно важное для поддержки Украины решение. По информации народной депутатки Иванны Климпуш-Цинцадзе, в Европарламенте большинством голосов была поддержана резолюция, осуждающая российскую агрессию.
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