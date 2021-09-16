Эксперт рассказал, что потребуют Штаты у Украины взамен на поставку «Железного купола»

Вопреки осторожной позиции Белого дома Конгресс настоятельно будет рекомендовать администрации США все же поставить в Украину новые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт, блогер Александр Юсупов.

Железный купол Фото из открытых источников

Он отметил, в Конгрессе США в законопроект об оборонной политике 2022-го года включили поправку, которая требует от Минобороны представить отчет с изложением вариантов систем противовоздушной обороны для потенциальной продажи или передачи Украине. На фоне углубления интеграции Беларуси с Россией, завершения строительства "Северного потока-2" и катастрофического выхода НАТО из Афганистана подобная инициатива американских конгрессменов точно есть верным шагом. Логично, что появляется вопрос: кто же эту инициативу предложил? Ответ неожиданный: конгрессмен от Республиканской партии и жесткий критик Байдена Скотт Франклин.

По мнению Александра Юсупова, это говорит о том, что скорее всего Белый дом не является лоббистом поправки и это может стать плохим сигналом после недавней встречи Байдена с украинским лидером, но у Украины очевидно есть сильная двухпартийная поддержка в Конгрессе. Как возможное подтверждение пассивности Белого дома в этом вопросе, источник Politico в Вашингтоне сообщил, что поправка Франклина, которую поддержали однопартийцы Байдена – это именно попытка конгрессменов "сделать больше, чтобы помочь Украине, чем делает команда президента".

Эксперт считает, что от Киева, конечно же, тоже потребуются активные действия для ускорения процесса получения такого рода вооружения, и это касается не только дипломатической работы и прогресса в реформах, но и предотвращения продажи Китаю важных украинских военных технологий, как это было сделано в случае с предприятием Мотор Сич под давлением Вашингтона. Ведь поправка конгрессменов не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Киеву. И сам законопроект еще вообще не принято. Поэтому вряд ли инициатива Франклина будет быстро реализована, а неверные действия украинской стороны могут еще сильнее все усложнить.

"Другим хорошим вопросом есть: не слишком ли осторожно действуют США? Более весомым шагом Вашингтона могло бы стать предоставление Киеву статуса "Основного союзника США вне НАТО", однако украинское руководство само же отказалась от этой идеи из-за опасений замедлить интеграцию с НАТО. Тем не менее начало поставок нового типа американского летального вооружения в Украине выглядит мощной альтернативной опцией", – отметил эксперт.

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