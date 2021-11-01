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Эксперт объяснил, почему власть создает Украине новую проблему, добиваясь «Нормандии»

Виталий Кулик считает, что педалировать вопрос встречи "нормандской четверки" не стоит

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак постоянно заявляют, что Украина хочется добиться скорейшего проведения встречи лидеров "Нормандского формата". При этом, несмотря на рвение украинских властей – такая встреча, если она произойдет, будет заведомо проигрышной. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Ukrlife.TV" озвучил директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

Эксперт объяснил, почему власть создает Украине новую проблему, добиваясь «Нормандии»

Нормандская четверка. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, что ему непонятен сухой остаток такой встречи. 

"Каждая встреча в таком формате предусматривает некий сухой остаток, некие договоренности. Я не вижу оснований для договорённостей с Россией на данный момент", – отметил Виталий Кулик. 

Он добавил, после статьи Медведева, после выступлений Путина, после артикулирований всеми кремлевскими голосами некой позиции, что с Зеленским больше общаться не будем – мы превалируем и ускоряем процесс. Политолог отметил, что ему непонятно, зачем украинская власть это делает, ведь непонятна конечная цель, кроме того, что президент Зеленский снова озвучил свое разногласие с Путиным. 

Кулик подчеркнул, это можно сделать в рамках Крымской платформы, можно показать, что Россия демонстрирует свою недоговороспособность, Россия срывает переговорный процесс.

"Режим в России все больше и больше герметизируется. Он не способен на переговоры, если мы апеллируем к неким правам и честной игре. Поэтому Нормандия сейчас в нынешних условиях – это заведомо проигрышная позиция", – отметил Виталий Кулик. 

Эксперт согласен с тем, что надо использовать все возможные площадки, чтобы давить на Россию везде, где только можно, но не за счет национальных интересов и уступок, которых невозможно будет переиграть. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VF8-yCEBFo8
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