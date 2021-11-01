Эксперт объяснил, почему власть создает Украине новую проблему, добиваясь «Нормандии»

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак постоянно заявляют, что Украина хочется добиться скорейшего проведения встречи лидеров "Нормандского формата". При этом, несмотря на рвение украинских властей – такая встреча, если она произойдет, будет заведомо проигрышной. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Ukrlife.TV" озвучил директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.
Нормандская четверка. Фото из открытых источников
Эксперт отметил, что ему непонятен сухой остаток такой встречи.
Он добавил, после статьи Медведева, после выступлений Путина, после артикулирований всеми кремлевскими голосами некой позиции, что с Зеленским больше общаться не будем – мы превалируем и ускоряем процесс. Политолог отметил, что ему непонятно, зачем украинская власть это делает, ведь непонятна конечная цель, кроме того, что президент Зеленский снова озвучил свое разногласие с Путиным.
Кулик подчеркнул, это можно сделать в рамках Крымской платформы, можно показать, что Россия демонстрирует свою недоговороспособность, Россия срывает переговорный процесс.
Эксперт согласен с тем, что надо использовать все возможные площадки, чтобы давить на Россию везде, где только можно, но не за счет национальных интересов и уступок, которых невозможно будет переиграть.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина хочет расширять Нормандский формат – приглашение уже получили США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости