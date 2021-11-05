Россия создает энергетический кризис в ЕС, чтобы запустить "Северный поток-2", - Кулеба

РФ искусственно создала дефицит энергоносителей в странах Евросообщества, чтобы поскорее запустить новый газопровод "Северный поток-2". Отечественная ГТС рассчитана на вдвое большие мощности транзита голубого топлива, чем новый российский газопровод. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя выступление главы отечественного МИД Дмитрия Кулебы на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Как отметил украинский чиновник, спрос на голубое топливо говорит о том, что дополнительные газопроводы не прокачивают его дополнительные объемы.

РФ сегодня уменьшает свой экспорт этого энергоносителя, чтобы цены на него стали выше, чтобы углубить энергетический кризис и иметь именно такое оправдание для запуска "Северного потока-2". Наша страна готова в любое время проводить конструктивные диалоги и консультации со странами Евросообщества, чтобы разрешить в Европе энергетический кризис.

Как заявил господин Кулеба, об этом говорит активный шаг нашей страны и предложение к РФ о 50% скидке на перекачку дополнительных объемов голубого топлива в Европу. Вместе с тем она будет активно противодействовать попыткам помешать ее миссии стратегического европейского партнера по поставке голубого топлива.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба рассказал, что за Байрактарами Германия и Франция не увидели самого важного . Дмитрий Кулеба отметил, что раздаются безосновательные обвинения в том, что Украина нарушала Минские договоренности, подняв в воздух турецкие беспилотники на Донбассе. Это первый момент. Второй момент, на котором остановился дипломат, касался того, что прежде чем ответить агрессору Вооруженные силы Украины коммуницировали через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ и только после этого воспользовались правом на самозащиту.

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