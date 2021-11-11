Эксперт: наконец-то западные лидеры увидели, кто стоит за создаваемым Беларусью трафиком мигрантов

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Кравцев Сергей
Европейским лидерам понадобилось время для того, чтобы осознать, что миграционный кризис на польско-белорусской границе – это не столько дело рук Лукашенко, сколько президента РФ Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет известный украинский политолог Олеся Яхно.
Мигранты на границе. Фото из открытых источников
Она добавляет, ещё один мотив в отношении миграционного кризиса – создавать раздор между странами-членами Европейского Союза. Глава МИД России Сергей Лавров вообще дошёл до того, что предложил, чтобы ЕС представил финансовую помощь Беларуси, чтобы убедить её остановить поток мигрантов от пересечения границы в ЕС.
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