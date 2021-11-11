Эксперт: наконец-то западные лидеры увидели, кто стоит за создаваемым Беларусью трафиком мигрантов

Европейским лидерам понадобилось время для того, чтобы осознать, что миграционный кризис на польско-белорусской границе – это не столько дело рук Лукашенко, сколько президента РФ Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет известный украинский политолог Олеся Яхно.

Мигранты на границе. Фото из открытых источников

"Наконец-то западные лидеры увидели в создаваемом Беларусью трафике мигрантов в страны Европейского Союза фигуру Путина. После того, как в последние дни произошла серьезная эскалация, когда тысячи мигрантов внезапно скопились около границ. И только сейчас европейские власти начали заявлять, что эта эскалация произошла не по приказу Минска, а по приказу Москвы, так как Путин очевидно одобряет тактику Александра Лукашенко и выбрал момент максимальной слабости отношений Польши с ЕС", – отметила политолог.

Она добавляет, ещё один мотив в отношении миграционного кризиса – создавать раздор между странами-членами Европейского Союза. Глава МИД России Сергей Лавров вообще дошёл до того, что предложил, чтобы ЕС представил финансовую помощь Беларуси, чтобы убедить её остановить поток мигрантов от пересечения границы в ЕС.

"В общем, это ещё одно подтверждение того, что Путин готов использовать любое оружие против оппонентов. Но все чаще не напрямую, чтобы можно было отрицать свою причастность, а опосредованно. В данном случае используя в качестве прокси мигрантов, которых затем Беларусь переправляет в страны-соседи ЕС", – подытожила Олеся Яхно.

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