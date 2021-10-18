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Эксперт: из-за инцидента с Коломойским США придется пересмотреть законы об офшорных компаниях

Инцидент с отмыванием средств украинским олигархом взволновал американских законодателей

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей

В рейтинговом издании "Politico" вышла статья "A Ukrainian oligarch bought a Midwestern factory and let it rot. What was really going on?" о том, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский, отмывая средства, скупал недвижимость и заводы в американской "глубинке", что показали "Документы Пандоры". Пример такого отмывания средств, о чем напоминает издание – это небольшой город Гарвард в штате Иллинойс с "заводским населением". Этот город стал частью сети Коломойского. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Олеся Яхно-Белковская.

Эксперт: из-за инцидента с Коломойским США придется пересмотреть законы об офшорных компаниях

Игорь Коломойский. Фото: УНИАН

Эксперт допускает, что этот прецедент поспособствует тому, что в США будут пересмотрены достаточно гибкие американские законы об офшорных компаниях, а также отсутствие регуляторного надзора, чем пользуются те, кто отмывают свои средства.

"Собственно, двухпартийная группа конгрессменов уже анонсировала внесение законопроектов, которые потребуют от трастовых компаний, адвокатов и других субъектов расследовать их иностранных клиентов, которые пытаются завести деньги и активы в американскую финансовую систему. Речь идёт, в частности, о законопроекте, который вносит изменения в закон, принятый 51 год назад, о банковской тайне. Он касается правил проверки для американцев, которые являются посредниками иностранных активов в США. То есть, проверки источников происхождения средств, в случае принятия закона, теперь обязаны будут делать не только банки в отношении своих клиентов, но и трастовые компании, юристы, советники по недвижимости, являющиеся посредниками", – отметила политолог. 

Она добавляет, после принятия закона Минфин обязан будет до декабря 2023 года сформулировать правила по борьбе с отмыванием средств для этих индустрий, а команда по нацбезопасности будет осуществлять надзор.

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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/4239862696112116
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