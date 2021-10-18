Эксперт: из-за инцидента с Коломойским США придется пересмотреть законы об офшорных компаниях

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Кравцев Сергей
В рейтинговом издании "Politico" вышла статья "A Ukrainian oligarch bought a Midwestern factory and let it rot. What was really going on?" о том, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский, отмывая средства, скупал недвижимость и заводы в американской "глубинке", что показали "Документы Пандоры". Пример такого отмывания средств, о чем напоминает издание – это небольшой город Гарвард в штате Иллинойс с "заводским населением". Этот город стал частью сети Коломойского. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Олеся Яхно-Белковская.
Игорь Коломойский. Фото: УНИАН
Эксперт допускает, что этот прецедент поспособствует тому, что в США будут пересмотрены достаточно гибкие американские законы об офшорных компаниях, а также отсутствие регуляторного надзора, чем пользуются те, кто отмывают свои средства.
Она добавляет, после принятия закона Минфин обязан будет до декабря 2023 года сформулировать правила по борьбе с отмыванием средств для этих индустрий, а команда по нацбезопасности будет осуществлять надзор.
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