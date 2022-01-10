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Экс-советник Путина: администрация Байдена стала подручными агрессора

Андрей Илларионов считает, что коллективный Запад с подачи администрации Байдена решил начать переговоры о предоставлении гарантий безопасности агрессору

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Переговоры между Россией и США, Западом и Россией относительно гарантий безопасности – это ещё не Ялта-2, это больше похоже на Мюнхен-21, потому что Ялта-2, возможно, нам ещё предстоит – это о разделение мира на сферы интересов и сферы контроля, это то, что Путин запросил. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал российский экономист, экс-советник президента РФ Путина Андрей Илларионов.

Экс-советник Путина: администрация Байдена стала подручными агрессора

Андрей Илларионов. Фото: Апостроф

"Казалось бы, совершенно нелепой историей, когда Путин запросил предоставить гарантии безопасности. Путин никогда об этом не говорил. Путин всегда говорил, что у нас гарантии безопасности – это армия и флот и вдруг внезапно он запросил дипломатические подтверждения какого-то документа от Запада, от Байдена, от Соединённых Штатов Америки. И, как это ни покажется странным, Байден на это согласился, он обратился к своим союзникам к Британии, Германии, Франции, Италии и говорит, что давайте мы рассмотрим запросы Путина, запросы агрессора и мы теперь будем обсуждать озабоченность агрессора своей безопасностью, то есть, мы теперь не просим от агрессора вывода войск агрессора из оккупированных территорий, мы не требуем от агрессора раз и навсегда забыть о попытках агрессии, наоборот, мы теперь будем внимательно прислушиваться к агрессору к его пожеланиям", – отметил экономист. 

Он добавляет, более того, своей готовностью пойти на переговоры с Россией Байден предложил рассматривать и готовить документ, который будет обеспечивать безопасность агрессора против жертв агрессии этого агрессора. 

"Поэтому сегодня нынешнюю администрацию Байдена к Западу отнести никак нельзя. Это в самом мягком варианте подручные агрессора", – резюмировал Андрей Илларионов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oXyu5nm2RAg
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