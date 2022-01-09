Переговоры США и РФ на фоне российской угрозы на востоке: кто возьмет верх

В Женеве 10 января состоится основная часть переговоров РФ и США по Украине и контролю над вооружениями. Каковы ожидания от этой встречи? С какими позициями к ней подходят стороны? Своими прогнозами в интервью порталу "Комментарии" поделились наши эксперты.

Флаг США и РФ. Фото: из открытых источников

К этим переговорам будет приковано особое внимание

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что американо-российские переговоры 10 января вряд ли завершаться прорывом.

"Собеседники (США будет представлять заместитель госсекретаря Венди Шерман, Россию – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков) знают друг друга очень хорошо, в том числе после встречи руководства США и РФ в Женеве в июне 2021. С того времени начался регулярный диалог между Вашингтоном и Москвой по так называемой стратегической стабильности. В какой-то степени эти переговоры ложатся в канву этой общей темы", – поясняет Владислав Фарапонов.

При этом он отмечает, что поскольку всё происходит на фоне эскалации на восточной границе Украины, где Россия наращивает войска, к этим переговорам будет приковано особое внимание.

"С моей точки зрения, было бы разумнее провести встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств – между Энтони Блинкеным с Сергеем Лавровым, а не на уровень ниже, как планируется. Но так встречаться будут их замы – Шерман и Рябков – наверное, медийное внимание будет не таким, какими могло бы быть", — прогнозирует эксперт.

Мировая демократия не может пойти на уступки Кремлю

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает:

"Я бы эпиграфом к этому комментарию привел аллегорию госсекретаря США Блинкена – о невинном российском лисе и агрессивном трансатлантическом курятнике. Речь о том, что Запад и США прекрасно понимают, с кем имеют дело. А после событий в Казахстане, куда были введены фактически российские войска под прикрытием ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) – окончательно ясно, чего хочет РФ. А хочет она вернуться в статус полюса силы. Наблюдая за тем, как разворачиваются события в мире, Кремль понял, что Россия слабеет, а Запад потихоньку консолидируется. И Россия решила действовать на опережение, в духе советских времен. Когда коммунистический режим пытался продуцировать различные как бы мирные инициативы, будучи, по сути, агрессивным. И делая всё, чтобы увеличить свои возможности и уменьшить мощь НАТО".

По мнению генерала, проекты соглашений, обнародованных РФ, направлены на то, чтобы повысить авторитет власти Путина в самой России.

"Причем для него главное показать, что "пахан такой крутой", что с ним считаются. При этом у Путина одна цель – сберечь не РФ, а себя, свой режим до того момента, пока не наступит природный процесс его отхода от власти, – подчеркивает Василий Богдан. – И попытаться продемонстрировать миру, какая Россия инициативная, креативная, как она борется за мир и разрядку мирового напряжения. Хоть, конечно, на самом деле это не так. РФ имеет свои меркантильные, прагматические цели. Они хочет остановить движение НАТО на Восток, любой ценой не допустить членства Украины и Грузии в Альянсе, размещения стратегических вооружения на территории Украины, остановить учения с использованием контингента НАТО на украинской земле, в Черном и Азовском морях. Кроме того, Россия хочет, чтобы страны НАТО (особенно США) сократили свой контингент в Европе, забрали оттуда ракеты соответствующего уровня (средней дальности). Причем всё это Кремль желает юридически закрепить под соусом всеобщей безопасности. Это хотелки известные, они идут еще с советских времен, а с определенного периода взяты на вооружение режимом Путина".

Генерал уверен, что РФ в серии переговоров, которые ожидают в Женеве, Брюсселе, Вене попытается склонить Запад на свою сторону.

"Между тем, консультации, которые проведены в рамках трансатлантического единства с союзниками по НАТО, с ЕС, ОБСЕ, с Швецией, Финляндией, с Бухарестским девятиугольником, засвидетельствовали единую позицию касательно недопустимости идти навстречу Путину в его желания ограничить суверенное право других стран решать свою судьбу (в том числе посредством вступления в тот или иной союз). Руководство НАТО, США, ЕС, четко это дало понять. Равно как акцентировало на важности поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом вынуждая Россию прекратить эскалацию у наших границ, разрешить конфликт на Донбассе, вернуться в международное правовое поле. В таком контексте, в котором формируется публичная позиция Запада – ожидания для РФ на то, что переговоры для нее будут легкими и успешными, не оправдаются, – прогнозирует Василий Богдан. – Потому что это противоречит не только идеалам, ценностям коллективного Запада, но и собственно Уставу НАТО. Мировая демократия не может пойти на уступки Кремлю. Иначе это будет означать крах ее достижений — и открытие ворот россиянам для дальнейшей экспансии и того, чего хочет Путин – разделения сфер влияния. По принципу: это – наша песочница, это – ваша; мы не лезем в вашу, вы – в нашу".

А эти "песочницы", напоминает генерал, Россия создает силовым путем, попирая международное право. Это было продемонстрировано в Молдове, Грузии, Украине, Ичкерии.

"А теперь мы видим еще и яркий пример этого в Казахстане, когда провокации российских спецслужб привела к массовым жертвам, – продолжает Василий Богдан. – В результате протесты были придушены кровавым способом – при помощи всё тех же российских военных и диверсантов. Так что результат грядущих переговоров в стратегическом отношении будет таким – договори договариваться дальше. Думаю, процесс будет длительным. Какие-то договоренности могут быть достигнуты. К примеру, возвращение РФ и стран Запада в договор о ракетах средней и малой дальности. Не исключены и некие договоренности в контексте коррекции учений – и российских, и стран НАТО, в том числе у границ с Украиной и в Украине. Но принципиальных уступок "хотелкам" Путина со стороны Запада, думаю, не будет. Более того – Украина и Грузия уже получили заверения от генсека НАТО Столтенберга, что в обозримом будущем, как было обещано на Бухарестском саммите-2008, они могут стать членами Альянса. Эти месседжи Запад посылает РФ еще до начала переговорного процесса".

Украинский вопрос в этих переговорах в значительной мере будет зависеть от четкой и принципиальной позиции нашего высшего военно-политического руководства в отстаивании национальных интересов, считает генерал.

"Если это будет продолжаться – есть шанс на успех. Но если украинское руководство пойдет на сомнительные компромиссы в рамках тех же Минских соглашений и Нормандского формата, когда на первом месте будут поставлены политические, а не безопасностные вопросы, мы проиграем. Потому украинское гражданское сообщество должно в силу своих возможностей – плотно, эффективно и предметно контролировать ситуацию. И немедленно реагировать, если будут подозрения касательно попыток украинского руководства предать интересы державы", – резюмирует Василий Богдан.

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