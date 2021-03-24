Экс-разведчик КГБ заявил, что Байден объявил войну Путину и России

Бывший разведчик КГБ СССР и сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец заявил, что высказывания Джо Байдена, который назвал главу Кремля убийцей, говорят о том, что между США и РФ началась новая холодная война. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: Reuters

По его словам, сегодняшняя ситуация в отношениях между Россией и США говорит о начале второй холодной войны. Он отметил, что относится к этому серьезнее, чем просто к обмену репликами между президентами. Швец напомнил о фултонской речи британского политика Уинстона Черчилля, которую называют датой отсчета холодной войны.

Высказывание Байдена, когда он утвердительно ответил на вопрос о том, является ли убийцей Владимир Путин, Швец назвал декларацией второй холодной войны со стороны администрации Джо Байдена против путинской России.

Экс-разведчик КГБ назвал заявление Байдена открытым вызовом, который говорит о том, что новая администрация Белого дома не будет "нянчиться" с Россией, не повторяя ошибок Европы и своих предшественников.

Он подчеркнул, что в этом противостоянии у Владимира Путина нет шансов, так как в отличие от 20 предыдущих лет американская администрация будет отвечать быстро и жестко на любые выпады Кремля.

Справка: в интервью каналу ABC журналист задал Джо Байдену вопрос о том, считает ли он убийцей Владимира Путина, на что президент США ответил утвердительно. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила слова Байдена заявив, что он дал прямой ответ на прямой вопрос.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как Леонид Кравчук не дал сохранить СССР в 1991 году.

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