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Экс-премьер Гончарук рассказал, на что Байден дал Зеленскому полгода

Зеленский ездил в США, чтобы переубедить Байдена

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский ездил в США с одной-единственной целью – поменять мнение президента США Джо Байдена о нём лично и его команде. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Экс-премьер Гончарук рассказал, на что Байден дал Зеленскому полгода

Алексей Гончарук Фото: svoboda.ua

По его словам, президент Зеленский и его команда допустили ряд серьезных ошибок в первые дни, как только пришли к власти. Дело в том, что США после Революции Достоинства пытались помочь построить в Украине настоящую антикоррупционную систему, настоящие антикоррупционные органы, которые не совсем оправдали те надежды, которые на них возлагались и президент Зеленский поехал в США, чтобы доказать Байдену, что он и его команда готовы исправлять свои ошибки и работать в антикоррупционной сфере так, как хотят Штаты. 

Гончарук отметил, выходя из того, какое было итоговое заявление, а также, исходя из того, что встреча длилась дольше, нежели это было запланировано изначально, то президенту и его команде удалось "перевернуть листок", то есть, была договоренность, что мы готовим такой-то план работы и начинаем двигаться, но здесь не пройдёт увильнуть от ответственности. Есть конкретные вещи, например, конкурс на должность антикоррупционного прокурора и его итог многое объяснит. Алексей Гончарук отметил, что в ближайшие две недели мы увидим, как команда президента выполняет свои обещания.

Экс-премьер отметил, что Вашингтон в итоговом заявлении сделал акцент на тех вещах, где он видит, что что-то происходит не так, то есть, там сказано о реформе НБУ, реформе СБУ. 

"США увидели, что сейчас без антикоррупционной прокуратуры плохо работает система и они сказали "ребята вы должны это исправить". Если вы исправите ситуацию, то нет проблем, вы оправдали доверие, с вами будут дальше сотрудничать. И таких конкретных пунктов было с десяток", – отметил Гончарук. 

Алексей Гончарук подчеркнул главный итог этого визита в США состоит в следующем – Байден решил договориться с Зеленским лично во время разговора тет-а-тет и дал ему условно полгода, за которые он должен будет доказать, что он может быть стратегическим союзником и может выполнять свои обещания.

Также читайте на портале "Комментарии" — права ЛГБТКИ+ под надежной защитой: Зеленский дал обещание Байдену.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zeJYsL3yiQ4
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