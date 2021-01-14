Джо Байден и Украина: эксперты рассказали, как на украинский политикум влияют американские президенты

После прихода к власти в США Джо Байдена на ряд должностей в Украине могут назначить лояльных посольству США людей. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько отвечает реальности эта информация и какие кадровые перестановки могут произойти в Украине.



Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Кто может лишиться должностей

Политолог Максим Джигун не прогнозирует в ближайшее время активного влияния со стороны США на украинскую политику. Но не сомневается, что при Джо Байдене оно будет более значимым, нежели при Дональде Трампе.

"Сразу после обретения президентских полномочий (инаугурация намечена на 20 января), у Байдена будет масса дел на внутренней арене. США, как и большинство стран мира, находятся в кризисе – эпидемиологическом, экономическом, да еще и политическом. И Байден будет сосредоточен на внутренних вопросах. Но уже весной, думаю, фокус внимания сместится и на внешнюю арену. В том числе и на Украину, которая важна для геополитических и стратегических целей США", – говорит политолог.

Он считает, что кадровых перестановок не избежать. И генпрокурор Венедиктова, скорее всего, покинет свой пост. Впрочем, не только она…

"Венедиктова на своем посту не отвечает интересам демократического общества. Она зависим от Зеленского, не демонстрирует активности в расследовании дело по коррупции. Отстаивает не интересы права, закона, демократии, а интересы Банковой, президента Зеленского. И потому она – явный претендент на замену, уступив дорогу действительно независимому генпрокурору", – отмечает Максим Джигун.

Политолог не исключает и серьезных перестановок в Офисе президента (ОП).

"Прежде всего, под прицелом, как мне кажется, глава ОП – Андрей Ермак, который всё больше, судя по внешним факторам, сближается с Россией. Да и вообще нынешний состав ОП достаточно пророссийский, – говорит политолог. – Особенно это касается замов Ермака. Тот же Татаров, в отношении которого уже довольно много уголовных дел… Он так и не выбрался из лона януковичевских стандартов, когда был голосом МВД. Должен был быть люстрирован. Ни с правовой, ни с моральной точки зрения Татаров не может быть замглавы ОП. Так что, думаю, он точно уйдет".

А вот кто попадет под защиту, это НАБУ, считает Максим Джигун. Включая, возможно, его директора Артема Сытника, которого фактически отстранили от дел.

Глобально ничего не изменится

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук полагает, что при Байдене, который в бытность вице-президентом курировал украинских вопрос, нас точно ожидает расстановка новых людей на те или иные посты. Но суть, по его мнению, не в этом.

"Мы помним, как во время Байдена-Обамы со скандалом убрали с поста генпрокурора Украины Виктора Шокина. Так что Венедиктову уберут без проблем, – считает аналитик. – Будут замены ряда людей в силовых структурах, в судебной власти, на ключевых экономических постах (Минэкономики, Минфин и так далее). Штатам не проблема поставить своих людей, где угодно. К тому же, у нас довольно много тех, кто лоялен к американскому посольству".

Но важны не кадровые перестановки, а общая политика, отмечает Никита Трачук. А она у нас, по его мнению, при Зеленском осталась плюс-минус такая же, как при Порошенко.

"Она комплиментарная и однобокая в адрес Запада, включая США, – поясняет эксперт. – Так что, как бы кадры не меняли, глобально это при такой "линии партии" ничего не изменит".

Напомним, "Комментарии" писали, что изменится для украинских олигархов после вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена.

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