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Дмитрий Кулеба едет в Германию: о чем будет говорить

В Министерстве иностранных дел отмечают, что во время рабочего визита главы МИД в частности будет обсуждаться вступление Украины в ЕС и НАТО

сегодня, 18:09
Автор:

Корольова Аліна

С восьмого по девятое июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет находиться с рабочим визитом в Германии. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

Дмитрий Кулеба едет в Германию: о чем будет говорить

Дмитрий Кулеба едет в Германию с рабочим визитом. Фото: liga.net

В рамках поездки Дмитрий Кулеба встретится с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Также планируются встречи и переговоры с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих партий и представителями бизнеса ФРГ.

Как сообщают в МИД, в течение двух дней украинская и немецкая стороны обсудят ряд важных вопросов. Будет говориться о двусторонних отношениях Украины и Германии. Поднимут тему восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Будет разговор и о дальнейшей интеграции Украины в ЕС и НАТО. Также поговорят об энергетической безопасности Украины и Европы.

Напомним, что Дмитрий Кулеба был назначен на должность министра иностранных дел в 2020 году. Он активно поддерживает идею интеграции Украины в НАТО и выступает за предоставление нашей стране ПДЧ (Плана действий по членству в Альянсе). Кулеба убежден, что вступление Украины в НАТО это лишь вопрос времени.

Также издание "Комментарии" писало о том, что на днях украинский посол в ФРГ Андрей Мельник отреагировал на нежелание Германии поставлять Украине военную технику. Он отметил, что Берлин продолжает сохранять нейтральную позицию через собственные политические интересы и не собирается ими уступать. Мельник добавил, что Украина благодарна Германии за поддержку во многих других вопросах, но все же ожидает и помощь в снабжении высококачественного оборонительного оружия.

 


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/
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