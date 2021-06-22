Дипвизит Порошенко в Турцию: какие сигналы оппозиция подает власти

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Вечканова Елена
Несколько дней
назад в Турции состоялось одно из важных дипломатических событий этого лета —
Антальский форум, который был посвящен некоторым оборонным и экономическим
вопросам. Среди гостей мероприятия "засветился" и экс-глава украинского
государства Петр Порошенко. Как объяснил специально для портала "Комментарии"
политический аналитик и блогер Павел Нусс, Порошенко по-прежнему отстаивает
интересы Украины среди международных партнеров.
Порошенко на Анталийском форуме. Фото: Telegram / Петро Порошенко
Действующая
власть Украины была представлена на Антальском форуме в лице министра
иностранных дел Дмитрия Кулебы. По мнению Павла Нусса, нынешние чиновники восприняли
присутствие Порошенко на данном мероприятии весьма враждебно. Представители
провластного журналистского и блогерского пула активно распространяли новости о
поездке экс-президента в Турцию, выставляя его в негативном свете, говорит
эксперт.
На самом же деле,
уверяет политический аналитик, факт официального приглашения Порошенко на форум
является признанием его влияния на мировую политику и после отставки. Экс-президент
провел встречи с действующими министрами МИД Хорватии и Турции, с генсеком ООН
и с президентом Турции. Также в рамках этого же визита прошла встреча Порошенко
со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
По мнению
эксперта, позиция Петра Порошенко, несмотря на попытки оппонентов очернить его,
вызывает уважение не только в Украине, но и за ее пределами — о чем
свидетельствуют его контакты на форуме в Анталии.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что власти Турции планируют расширить область своего влияния на Северном Кавказе. Каким образом хотят это сделать, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как в Украине отреагировали на заявления Путина о том, что украинцы вместе с россиянами всегда были и будут одним народом.
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