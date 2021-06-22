Дипвизит Порошенко в Турцию: какие сигналы оппозиция подает власти

Несколько дней назад в Турции состоялось одно из важных дипломатических событий этого лета — Антальский форум, который был посвящен некоторым оборонным и экономическим вопросам. Среди гостей мероприятия "засветился" и экс-глава украинского государства Петр Порошенко. Как объяснил специально для портала "Комментарии" политический аналитик и блогер Павел Нусс, Порошенко по-прежнему отстаивает интересы Украины среди международных партнеров.



Порошенко на Анталийском форуме. Фото: Telegram / Петро Порошенко

Действующая власть Украины была представлена на Антальском форуме в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По мнению Павла Нусса, нынешние чиновники восприняли присутствие Порошенко на данном мероприятии весьма враждебно. Представители провластного журналистского и блогерского пула активно распространяли новости о поездке экс-президента в Турцию, выставляя его в негативном свете, говорит эксперт.

"Чего они только не понавыдумывали. И "дорогостоящее проживание" Порошенко и членов его команды в отеле, которое было оплачено принимающей стороной, и то, что встреча с Эрдаганом была вовсе не встречей, а попыткой Петра Алексеевича сфотографироваться в рамках пиара, и много другой откровенной лжи", — утверждает Павел Нусс.

На самом же деле, уверяет политический аналитик, факт официального приглашения Порошенко на форум является признанием его влияния на мировую политику и после отставки. Экс-президент провел встречи с действующими министрами МИД Хорватии и Турции, с генсеком ООН и с президентом Турции. Также в рамках этого же визита прошла встреча Порошенко со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

"И вместо того, чтобы посодействовать ему в продвижении украинского интереса, поблагодарить Порошенко за то, что он постоянно пытается помочь Украине даже после избрания Зеленского, власть запускает против него очередную информационную кампанию", — отмечает Павел Нусс.

По мнению эксперта, позиция Петра Порошенко, несмотря на попытки оппонентов очернить его, вызывает уважение не только в Украине, но и за ее пределами — о чем свидетельствуют его контакты на форуме в Анталии.

"Ведь и мы, и лидеры на Западе понимают, что для Порошенко проще было бы забыть о политике и сосредоточиться на бизнесе. Но он продолжает свое дело, не бросает Украину наедине с дилетантурой", — резюмирует аналитик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что власти Турции планируют расширить область своего влияния на Северном Кавказе. Каким образом хотят это сделать, читайте в нашем материале.

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