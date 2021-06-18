Путин заявил об "одном народе": как отреагировала Украина

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Вечканова Елена
Российские
политики продолжают жить по реалиям советского времени, однако Украина давно является
самостоятельным и независимым государством. По мнению постоянного представителя
Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, Владимиру
Путину пора смириться с этим обстоятельством.
Путину пора смириться, что Украина больше не в СССР — дипломат. Фото из открытых источников
Таким заявлением
украинский дипломат отличился во время очередного заседания Постоянного совета
ОБСЕ.
Цымбалюк обратил
внимание европейских коллег на то, что российский президент почему-то
по-прежнему считает, что Украина находится в составе Советского Союза. О таких
настроениях Путина свидетельствуют его постоянные утверждения того, что
украинцы с россиянами — это один народ.
Евгений Цымбалюк
делает акцент на том, что Кремлю необходимо принять реальное положение вещей:
Украина давно независима и не является сателлитом России. Именно поэтому, по
мнению дипломата, РФ пора остановить свою агрессию и позволить украинскому
государству существовать в мире и спокойствии.
Также, по словам Евгений Цымбалюка, Путину и его правительству пора прекратить любые запугивания, в том
числе и вооруженные. Дипломат отметил, что присутствие российских военнослужащих
на Донбассе следует свести к нулю, как и в целом оккупацию отдельных восточных
регионов Украины.
Напомнил Цымбалюк и о том, что Россия продолжает проведение военных учений в опасной
близости с украинской границей. По мнению дипломата, подобные попытки "бряцанья
оружия" недопустимы в цивилизованном мире.
К слову, такую
реакцию представителя Украины за рубежом вызвало недавнее заявление главы
российского государства насчет того, что украинцы якобы продолжают оставаться одним народом
с россиянами.
Ранее "Комментарии"
сообщали, почему украинская сторона не рискует освобождать оккупированную территорию Донбасса с помощью армии. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
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