Путин заявил об "одном народе": как отреагировала Украина

Российские политики продолжают жить по реалиям советского времени, однако Украина давно является самостоятельным и независимым государством. По мнению постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, Владимиру Путину пора смириться с этим обстоятельством.



Путину пора смириться, что Украина больше не в СССР — дипломат. Фото из открытых источников

Таким заявлением украинский дипломат отличился во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Цымбалюк обратил внимание европейских коллег на то, что российский президент почему-то по-прежнему считает, что Украина находится в составе Советского Союза. О таких настроениях Путина свидетельствуют его постоянные утверждения того, что украинцы с россиянами — это один народ.

Евгений Цымбалюк делает акцент на том, что Кремлю необходимо принять реальное положение вещей: Украина давно независима и не является сателлитом России. Именно поэтому, по мнению дипломата, РФ пора остановить свою агрессию и позволить украинскому государству существовать в мире и спокойствии.

Также, по словам Евгений Цымбалюка, Путину и его правительству пора прекратить любые запугивания, в том числе и вооруженные. Дипломат отметил, что присутствие российских военнослужащих на Донбассе следует свести к нулю, как и в целом оккупацию отдельных восточных регионов Украины.

Напомнил Цымбалюк и о том, что Россия продолжает проведение военных учений в опасной близости с украинской границей. По мнению дипломата, подобные попытки "бряцанья оружия" недопустимы в цивилизованном мире.

К слову, такую реакцию представителя Украины за рубежом вызвало недавнее заявление главы российского государства насчет того, что украинцы якобы продолжают оставаться одним народом с россиянами.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему украинская сторона не рискует освобождать оккупированную территорию Донбасса с помощью армии. Подробности — в нашем материале.

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