Дипломатическая пауза с Беларусью: к чему может привести противостояние между Киевом и Минском

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановке контактов Киева с официальным Минском. Эксперты оценили эту реакцию, а также рассказали, к чему может привести противостояние между Киевом и Минском.

"Временная мера до стабилизации ситуации"

Приостановление контактов с Минском – это временная мера до стабилизации ситуации, считает политолог-международник, технолог Виктория Закревская.

"Киев абсолютно не против Минска, Киев против силовых методов политики, – поясняет она. – В целом же, Минск - важный партнер для Украины с учетом Минского процесса, а также с точки зрения экономических связей".

Кроме того, подчеркивает Виктория Закревская, такой шаг украинских властей сделан и для внутреннего потребителя.

"Критика сдержанной позиции украинской власти внутри страны длилась достаточно долго, – отмечает технолог. – А таким шагом, который озвучил министр иностранных дел, власть снимает раздражение среди тех, кто поддерживает ее официальный курс власти во всём, кроме этого момента. И возвращает часть электората "Слуги народа" в преддверии местных выборов".

По мнению эксперта, без новых шагов, кроме осмотрительности, СН могла бы потерять часть голосов на местах в пользу националистического дискурса "Европейской солидарности" и других партий, критиковавших власть за то, что воспринималось как мягкость.

"Тогда как в реальности власть лишь следует прагматической позиции, чтобы расширить для себя возможности на внешнеполитическом рубеже отношений с Минском, – уверена Виктория Закревская. – Важно помнить, что кроме дипломатической плоскости, между странами есть повестка безопасности. И она особенно актуальна в свете необходимости эффективно контролировать длинную границу между Украиной и Беларусью. При всей неоднозначности происходящего в Беларуси, Лукашенко продолжает обеспечивать безопасность и стабильность границ Республики Беларусь - и Украины. А значит - остается важным партнером".

"Зеленскому отмолчаться нельзя, а что-либо предпринимать – тоже нежелательно"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов подчеркивает, что наша страна в своей внешней политике, к сожалению, не особенно субъектна.

"Мы плывем в фарватере ЕС, США. Своего мнения высказать не можем. Кстати, представители ЕС делали много критических заявлений в адрес белорусских властей (и за результаты выборов, и за подавление протестов), но послов для консультаций из Беларуси не отзывали. В отличие от Украины… Если мы говорим о протестах, почему мы не отзываем посла из Германии, где тоже подавляют протесты антиглобалистов? Из Франции, США? В данном случае акцент сделан на протестах в Беларуси. Кстати, представители ЕС отмечали, что никто не заинтересован сделать из Беларуси новую Украину. Ведь надо признать – мы не стали после революционных событий жить лучше".

В адрес Лукашенко звучат обвинения в том, что не передал нам "вагнеровцев". Но он, по мнению эксперта УИП, не мог этого сделать, т.к. оперся в подавлении попыток устроить революцию на поддержку России.

"Передай он "вагнеровцев" нам, такой поддержки бы не получил. Так что Батька сделал вынужденный ход, другого варианта у него не было, – отмечает Николай Спиридонов. – Кстати, вынужденный ход сейчас делает и украинская власть, реагируя на события в Беларуси. У Зеленского тоже нет особого выбора. Это как в шахматах, когда – цугцванг, где любой ход ухудшает твое положение. Вот и Зеленскому: отмолчаться нельзя, а что-либо предпринимать – тоже нежелательно. В итоге выпады в сторону Минска предоставили делать министру иностранных дел Кулебе. Это немного смягчает ситуацию. Ведь не президент озвучил те или иные тезисы. Хоть мы понимаем, что глава МИД - проводит политики президента, который, по Конституции, отвечает за внешнеполитические отношения".

При этом, подчеркивает эксперт УИП, объективных претензий к Беларуси с украинской стороны не должны быть.

"И наша реакция, как мне кажется, даже чрезмерная, учитывая хотя бы то, что только официальный товарооборот между Украиной и Беларусью в 2019 году составил 5,8 млрд долларов. А есть ведь и достаточно серьезный теневой товарооборот. Ведь Беларусь служила транзитом для товарных отношений между Украиной и РФ. Так что даже экономически нам не выгодно идти на обострение с Беларусью. Да и с точки зрения национальных интересов лучше максимально остаться в стороне от конфликта", – считает Николай Спиридонов.

"В такое время нельзя брать паузы и антракты"

Так называемая пауза в отношениях между Украиной и Беларусью – худшая реакция, которую даже в теории может себе позволить украинская внешняя политика. Такой точки зрения придерживается политический эксперт Сергей Таран.

"Беларусь - наш сосед, с которым у нас длинная (более тысячи км) граница. Наш национальный интерес - чтобы Беларусь не откатывалась в сторону России. Чтобы была гарантия безопасности украинско-белорусской границы. Чтобы за ней не было российской армии. И, конечно, важно, чтобы в Беларуси была свобода выбора для граждан", – подчеркивает Сергей Таран.

По его словам, учитывая непростую ситуацию, которая сложилась в Беларусь после выборов, украинская дипломатия должна была действовать двумя параллельными курсами.

"Во-первых, Украина могла стать дипломатическим мостом между Беларусью и Западом. Когда ЕС старается отгораживаться от Минска, мы могли бы стать тем самым дипломатическим контактом, которые не позволял бы Беларуси скатываться под влияние РФ, – поясняет Сергей Таран. – Во-вторых, Киеву следовало вести переговоры с НАТО об усилении поддержки в связи с тем, что российская армия может оказаться на белорусско-польской границе. Нам нужно быть активными! В такое время нельзя брать паузы и антракты. Это – неутешительный диагноз нашей внешней политике".

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