Украина «заморозила» дипломатические контакты с Беларусью

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины заявил, что Украина заморозила все дипломатические контакты с белорусской стороной, выразив таким образом свою позицию относительно последних событий в стране. Об этом политик сообщил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" .

"У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, они будут восстановлены", - сказал Кулеба.

Источник: www.aa.com.tr

В свою очередь, МИД Беларуси пояснил свою позицию относительно отношений с Украиной в сообщении, которое было опубликовано на сайте МИД страны: в Беларуси "будут всегда аккуратно подходить к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не пояснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой".

Также белорусский МИД отмечает, что "Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую" паузу"- это не просто нажатие кнопки на устройстве. Это конкретные убытки тесных многогранных отношений двух соседних государств", а также "ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также на ее старших внешнеполитических партнерах".

И как вывод, белорусские политики отметили, что готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, в котором готова Украина и ее дружественной и братский народ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина отменила безвизовый режим для граждан Беларуси.

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