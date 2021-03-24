Дипломат рассказал, когда лидеры США избегали Президентов Украины

В истории независимой Украины были моменты, когда главы Белого дома избегали прямого общения с президентами нашей страны. В частности, такие примеры были во время президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Об этом сообщил украинский дипломат и директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

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По его словам, таких моментов было несколько. Во время президентства Леонида Кучмы подобная ситуация возникла из-за политических потрясений в стране, которые стали следствием установления в Украине олигархической системы управления. Он отметил, что обострение пришлось на начало XXI века, когда был убит журналист Георгий Гонгадзе.

Также дипломат вспомнил международный скандал, когда предположительно, наша страна могла нелегально продавать оружие в Ирак. Он отметил, что два этих случая являются наиболее яркими примерами. Также Лубкивский подчеркнул, что подобные примеры можно найти и во время правления беглого президента Виктора Януковича.

Насчет того, что новый президент США Джо Байден до сих пор не вышел на прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленский, дипломат заявил, что сегодняшние обстоятельства нельзя сравнивать с событиями правления Кучмы или Януковича.

Он сказал, что сегодня нет никаких оснований для того, чтобы говорить о системном расстройстве в отношениях между Украиной и США. Лубкивский отметил, что партнерство наших стран нужно оберегать от провокаций и предотвращать стратегические ошибки или подрывные усилия со стороны врага. Дипломат заявил, что это должны понимать Президент Владимир Зеленский, Верховная Рада и гражданское общество Украины.

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