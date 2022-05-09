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Денег все больше и больше. Украине выделят $10 млрд: на что их потратят

Почти половину этих денег Украина уже получила

сегодня, 17:05
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Руководство Украины договорилось о поддержке на 10 млрд долларов США при помощи кредитов, грантов, финансовой помощи и различных проектов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина".

Денег все больше и больше. Украине выделят $10 млрд: на что их потратят

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабинета министров

По словам главы правительства, к настоящему времени Украина уже получила более 4,5 млрд долларов.

"В мае мы ожидаем следующих 5 млрд долларов. Договорились лично с руководительницей МВФ Кристиной Георгиевой, что Фонд поможет собрать Украине эту разницу ежемесячно", – сообщил Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что одной из первых стран, инициировавшая передать Украине часть SDR, была Канада.

Кроме этого, сейчас ведутся переговоры о подобных решениях и с другими партнерами. В частности, США в указанной разнице в 5 млрд будут давать 2 млрд ежемесячно.

"В пакете поддержки для Украины на $33 млрд, который они одобрили, более 8 млрд долларов – это на четыре месяца. То есть они будут ежемесячно вносить вклад через административный счет МВФ на сумму более 2 млрд долларов", – рассказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что на сегодняшний день потребности украинского бюджета оцениваются на уровне 4,5 – 5 миллиардов долларов в месяц. Сюда входят снабжение оружием, выплата дополнительных увеличенных платежей армии, гуманитарная, социальная поддержка, разминирование и другие затраты.

Ранее Шмыгаль заявил, что в мае текущего года Европейский Союз (ЕС) предоставит Украине второй транш микрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

Как известно, в феврале Европейский парламент согласился предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Льготный кредит в рамках помощи Европарламент решил разделить на два транша по 600 миллионов евро каждый.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-ukrayina-vzhe-domovilasya-pro-pidtrimku-na-10-mlrd-dolariv
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