Денег все больше и больше. Украине выделят $10 млрд: на что их потратят

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Нарожный Дмитрий
Руководство Украины договорилось о
поддержке на 10 млрд долларов США при помощи кредитов, грантов, финансовой помощи
и различных проектов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,
передает "РБК-Украина".
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабинета министров
По словам главы правительства, к настоящему
времени Украина уже получила более 4,5 млрд долларов.
"В мае мы ожидаем следующих 5 млрд долларов.
Договорились лично с руководительницей МВФ Кристиной Георгиевой, что Фонд
поможет собрать Украине эту разницу ежемесячно", – сообщил Денис Шмыгаль.
Глава Кабмина подчеркнул, что одной из первых
стран, инициировавшая передать Украине часть SDR, была Канада.
Кроме этого, сейчас ведутся переговоры о
подобных решениях и с другими партнерами. В частности, США в указанной разнице
в 5 млрд будут давать 2 млрд ежемесячно.
"В пакете поддержки для Украины на $33 млрд,
который они одобрили, более 8 млрд долларов – это на четыре месяца. То есть они
будут ежемесячно вносить вклад через административный счет МВФ на сумму более 2
млрд долларов", – рассказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что на сегодняшний день потребности украинского бюджета оцениваются на уровне 4,5 – 5 миллиардов долларов в месяц. Сюда входят снабжение оружием, выплата дополнительных увеличенных платежей армии, гуманитарная, социальная поддержка, разминирование и другие затраты.
Ранее Шмыгаль заявил, что в мае текущего года Европейский Союз (ЕС) предоставит Украине второй транш микрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.
Как известно, в феврале Европейский парламент согласился предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Льготный кредит в рамках помощи Европарламент решил разделить на два транша по 600 миллионов евро каждый.
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