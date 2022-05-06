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Шмыгаль рассказал, когда ЕС предоставит Украине второй транш помощи

Премьер-министр Украины допускает открытие новой программы финансирования в июне

сегодня, 11:18
Автор:

Нарожный Дмитрий
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В мае текущего года Европейский Союз (ЕС) предоставит Украине второй транш микрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

Шмыгаль рассказал, когда ЕС предоставит Украине второй транш помощи

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по результатам рабочего визита в Польшу.

При этом, глава украинского правительства не исключает открытие следующей линии программы помощи в июне.

Шмыгаль подчеркнул, что ЕС, Европейская комиссия были одними из первых институций, которые моментально отреагировала и предоставили Украине макрофинансовую помощь.

"Сейчас мы говорим о предоставлении второго транша буквально уже в мае, и, возможно открытия нового транша поддержки Украины еще в июне", – отметил глава Кабмина.

Как известно, в феврале Европейский парламент согласился предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Льготный кредит в рамках помощи Европарламент решил разделить на два транша по 600 миллионов евро каждый. 

Кроме этого, в ноябре 2021 года Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) вынес положительное решение о выделении Украине очередного транша по программе stand-by объемом 700 миллионов долларов. 

Первое положительное решение о транше было принято еще 18 октября 2021 года. Тогда Иванна Владкова-Голлар, руководитель команды переговорщиков от МВФ, сообщила, что согласован новый набор экономических, финансовых и структурных решений.

Программа Stand-by (SBA) – проект Международного валютного фонда, согласно которому странам предоставляются значительные кредитные средства за проценты гораздо меньшие, чем в других финансовых структурах.

Обычно кредит нужно вернуть в течение двух лет. МВФ утвердил решение об SBA для Украины в июне 2020 года. Полный размер кредита – 5 млрд долл., срок – 18 месяцев.


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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal
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