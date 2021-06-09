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Главная Новости Политика внешняя политика "Дело Джулиани": Кулеба рассказал о роли Ермака
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"Дело Джулиани": Кулеба рассказал о роли Ермака

"Пленки Джулиани" и воображение читателей новостей о якобы роли Украины в попытках Трампа "догнать" Байдена на выборах президента США прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба

9 июня 2021, 08:10
Автор:

Наталья Некрасова

В 2019 году Украина пыталась сохранить двухпартийную поддержку в США и не "подыгрывать" кандидатам в президенты — ни Дональду Трампу, ни Джо Байдену, а разговор нынешнего главы Офиса украинского президента Андрея Ермака с Рудольфом Джулиани — это часть "сложной дипломатической игры". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дело Джулиани": Кулеба рассказал о роли Ермака

Андрей Ермак и Руди Джулиани. Коллаж: "Комментарии"

Разговор тогда еще советника президента Украины Андрея Ермака о расследовании дела энергетической компании Burisma с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани действительно был. Украинский дипломат подтвердил, что в 2019 году Джулиани давил на Ермака, требуя расследования дела Burisma, в состав совета директоров которой входил сын главного конкурента Трампа — Хантер Байден.

"Он (Ермак, — ред.) все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США", — заявил Кулеба.

По его словам, Украине пришлось дипломатично маневрировать, чтобы защитить свои интересы во время президентских выборов в США и "не побить горшки" с тогдашней администрацией Трампа.

"Пусть роль Руди Джулиани оценивает американский Facebook и правосудие. Мы свой тест тогда сдали, потому что ни президент Зеленский, ни Андрей Ермак, как непосредственный собеседник Джулиани, не позволили втянуть нашу страну во внутреннеамериканские разборки", — отметил Кулеба.

В дипломатии для победы маневры не менее важны, чем в военном деле, подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, Федеральная прокуратура Нью-Йорке расследует причастность бывших и действующих украинских политиков к вмешательству в президентские выборы в США, на которых победил Джо Байден. Прокуроры изучают поездку адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Евросоюз в 2019 году. Тогда адвокат Трампа встречался с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем. Следствие также изучает контакты Джулиани с украинскими бизнесменами, и возможный лоббизм их интересов в Белом доме.

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главным "раздражителем" в США сейчас является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Луценко обвинил Ермака в том, что тот якобы договорился с Джулиани о содействии в расследовании дела энергетической компании Burisma.


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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159241349453389
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