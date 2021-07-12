Данилов сообщил, когда будет обнародован "список олигархов"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в пятницу, 16 июля, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны могут прозвучать первые фамилии олигархов. Об этом чиновник сообщил во время своего брифинга.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Отвечая на один из вопросов журналистов, о том, будут ли сообщены фамилии тринадцати олигархов, о которых уже ранее упоминал чиновник, секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал представителям масс-медиа дождаться 16 июля.

"Давайте дождемся заседания в пятницу, 16 июля, и, мне кажется, вы услышите об определенных новостях по этому поводу", — заявил чиновник.

Отвечая на еще один вполне конкретный вопрос представителей СМИ, об обнародовании списка олигархов в пятницу, 16 июля, Данилов не сообщил ничего конкретно.

"Все, что я мог вам сказать, я уже сказал", — подытожил секретарь СНБО,

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что 1 июля Рада приняла закон об олигархах за основу. Нардепы поддержали законопроект Владимира Зеленского об олигархах. За инициативу президента проголосовали 275 нардепов.

Кроме этого, стало известно, как парламентские фракции голосовали за документ. Поддержали законопроект: монобольшинство("Слуга народа") — 231 голос, "Доверие" — 18 голосов, "За будущее" — 18 голосов и внефракционные нардепы — 8 голосов. Не принимали участия в голосовании парламента и не отдали ни одного голоса политические силы "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Вокруг этого документа до сих пор идут активные дискуссии между политиками, экспертами и народными депутатами Украины. А общество с нетерпением ждет, когда этот документ начнет действовать и кто попадет в этот список.



