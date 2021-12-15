Данилов: Россия не предприняла никаких шагов для вывода войск

Россия не предприняла никаких шагов для вывода войск, которые она собрала на границе с Украиной, но нет никаких признаков того, что российское вторжение неизбежно. Такое заявление сделал в среду, 15 декабря, высокопоставленный представитель украинской безопасности в интервью Reuters.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, говорит во время интервью Reuters в Киеве

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что у России 92 тысячи военных на границе, но ей понадобится гораздо больше армии, если она хочет вторгнуться в Украину.

Данилов сказал, что Киев по-прежнему озабочен наращиванием военных сил и что не произошло значительных изменений в ситуации с момента видеозвонка 7 декабря, в котором президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина не вторгаться в Украину.

"Ничего не изменилось. Было несколько (увеличение численности войск), но не столь критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, оно (вторжение) сейчас произойдет ", – сказал Данилов, чей мощный совет объединяет высших военных и силовиков.

По словам Данилова, России понадобится не менее 500-600 тыс. солдат на границе, чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления.

Данилов сказал, что Россия может увеличить количество войск очень быстро и в любой момент, но ей понадобится больше 24 часов, чтобы доставить достаточное количество войск в границу для вторжения.

По его словам, Киев надеялся, что Запад поможет Украине снабжением оружием.

Данилов сказал, что Киев не планирует обострять ситуацию, пытаясь вернуть контроль над Востоком Украины, где сепаратисты, поддерживаемые Москвой, воюют с украинскими правительственными силами. Украина должна говорить в любых переговорах о своих стремлениях по членству в НАТО, сказал он.

Мы не будем ни от кого принимать приказы, мы не будем терпеть ни одного царя, мы другие люди. Возможен ли компромисс? Да, возможно, но не за счет нашей независимости и нашей страны ", — сказал Данилов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет продолжать эскалацию.

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