Данилов раскрыл карты Путина – зачем Россия стягивает войска к украинской границе

Москва использует проверенную ранее тактику, концентрируя войска у украинской границы, тем самым пытаясь поднять ставки перед предстоящими переговорами. Как передает портал "Комментарии", такую позицию во время переговоров с делегацией сената США высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает сайт СНБО.

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Данилов намекнул, что Россия пытается создать для себя более выигрышную позицию перед предстоящими переговорами. И войска у украинских границ помогут России с позиции силы более уверенно диктовать свои условия на переговорах.

Алексей Данилов также высказал мнение, что обнародование главой МИД России дипломатических документов в СМИ, испытание современных систем противоракетной обороны на своих спутниках свидетельствуют о том. что для Москвы по-прежнему не существует никаких правил и общепринятых норм.

Секретарь СНБО также проинформировал американских коллег о том, что Украина уже сделала правильные выводы с произошедшего в 2014-м году. Поэтому не допустит повторения печальных ошибок. Россия получит адекватный, но жесткий ответ. Данилов намекнул, что официальный Киев надеется, что один на один противостоять с Россией не будет. Украина рассчитывает на помощь своих ближайших друзей и партнеров США, Канады и Великобритании. Алексей Данилов от имени украинского народа высказал благодарность США за активную поддержку, в частности, в военной сфере, что очень важно для укрепления обороноспособности Украины.

В свою очередь, американская сторона сообщила, что не изменила своей позиции и будет использовать двухпартийную работу для поддержки Украины на ее пути к восстановлению территориальной целостности.

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