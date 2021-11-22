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Данилов раскрыл карты Путина – зачем Россия стягивает войска к украинской границе

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Москва использует проверенную ранее тактику, концентрируя войска у украинской границы, тем самым пытаясь поднять ставки перед предстоящими переговорами. Как передает портал "Комментарии", такую позицию во время переговоров с делегацией сената США высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает сайт СНБО.

Данилов раскрыл карты Путина – зачем Россия стягивает войска к украинской границе

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Данилов намекнул, что Россия пытается создать для себя более выигрышную позицию перед предстоящими переговорами. И войска у украинских границ помогут России с позиции силы более уверенно диктовать свои условия на переговорах.

Алексей Данилов также высказал мнение, что обнародование главой МИД России дипломатических документов в СМИ, испытание современных систем противоракетной обороны на своих спутниках свидетельствуют о том. что для Москвы по-прежнему не существует никаких правил и общепринятых норм. 

Секретарь СНБО также проинформировал американских коллег о том, что Украина уже сделала правильные выводы с произошедшего в 2014-м году. Поэтому не допустит повторения печальных ошибок. Россия получит адекватный, но жесткий ответ. Данилов намекнул, что официальный Киев надеется, что один на один противостоять с Россией не будет. Украина рассчитывает на помощь своих ближайших друзей и партнеров США, Канады и Великобритании. Алексей Данилов от имени украинского народа высказал благодарность США за активную поддержку, в частности, в военной сфере, что очень важно для укрепления обороноспособности Украины.

В свою очередь, американская сторона сообщила, что не изменила своей позиции и будет использовать двухпартийную работу для поддержки Украины на ее пути к восстановлению территориальной целостности.

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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5152.html
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