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Данилов рассказал, при каком условии вопрос Донецкой и Луганской областей был бы давно закрыт

По словам секретаря СНБО, угроза со стороны России существует постоянно

сегодня, 12:58
Автор:

Елизавета Черных
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказал мнение, что для полномасштабного вторжения на территорию Украины российских войск должно быть как минимум три раза больше. Об этом политик заявил "Настоящему времени". 

Данилов рассказал, при каком условии вопрос Донецкой и Луганской областей был бы давно закрыт

Алексей Данилов - фото: СНБО

Данилов подчеркнул, что на сегодняшний день большого скопления войск РФ не наблюдается. 

"Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день", — сказал секретарь СНБО. 

При этом Данилов отметил, что угроза со стороны России существует постоянно, и Украина живет с ней уже семь лет. Он добавил, что российские войска располагаются в Донецкой и Луганской областях и ведут войну против нашего государства.  

"Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт"

Отметим, что накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал, как будут отбиваться украинские военные в случае вторжения Российской Федерации. Данилов высказал мнение, что у украинской армии "достаточно оружия, чтобы встретить врага". Он убежден, что украинцы обязательно будут защищать свою Родину, по крайней мере это демонстрируют опросы. Также он добавил, что общее количество сектора безопасности и обороны составляет около миллиона человек. Однако при необходимости на защиту станет гражданское общество, а это более миллиона человек.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что Алексей Данилов рассказал, как будут действовать государственные органы в случае вторжения России. 


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Источник: https://www.currenttime.tv/a/putin-hochet-chtoby-ukraina-razvalilas/31631364.html
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