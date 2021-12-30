Данилов рассказал, при каком условии вопрос Донецкой и Луганской областей был бы давно закрыт

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказал мнение, что для полномасштабного вторжения на территорию Украины российских войск должно быть как минимум три раза больше. Об этом политик заявил "Настоящему времени".

Алексей Данилов - фото: СНБО

Данилов подчеркнул, что на сегодняшний день большого скопления войск РФ не наблюдается.

"Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день", — сказал секретарь СНБО.

При этом Данилов отметил, что угроза со стороны России существует постоянно, и Украина живет с ней уже семь лет. Он добавил, что российские войска располагаются в Донецкой и Луганской областях и ведут войну против нашего государства.

"Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт"

Отметим, что накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал, как будут отбиваться украинские военные в случае вторжения Российской Федерации. Данилов высказал мнение, что у украинской армии "достаточно оружия, чтобы встретить врага". Он убежден, что украинцы обязательно будут защищать свою Родину, по крайней мере это демонстрируют опросы. Также он добавил, что общее количество сектора безопасности и обороны составляет около миллиона человек. Однако при необходимости на защиту станет гражданское общество, а это более миллиона человек.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что Алексей Данилов рассказал, как будут действовать государственные органы в случае вторжения России.

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