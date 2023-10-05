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"Чья бы корова мычала": в России попытались оправдаться за предательство армян

Во время своего выступления на Валдайском форуме Путин ответил на обвинения в свой адрес в предательстве своего армянского союзника

сегодня, 18:48
Автор:
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Константин Куликов
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В противостоянии между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах Россия пыталась уговорить Армению уступить пять из семи оккупированных районов, прилегающих к самопровозглашенной республике. Но Армения отказалась, заявив что "будет сражаться", заявил Путин в ходе Валдайского форума. Об этом сообщают "Комментарии".

"Чья бы корова мычала": в России попытались оправдаться за предательство армян

Армяне обвинили РФ в предательстве

По его словам, причиной потери Карабаха стала неуступчивая позиция армянского руководства, а не предательство Россией своего союзника по ОДКБ в пользу Азербайджана.


"Мы много раз на протяжении 15 лет предлагали нашим армянским друзьям вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом, — заявил Путин. — Но наши карабахские друзья из раза в раз говорили "Нет, для нас это создаст определенные угрозы".

Напомним, что в ходе Второй карабахской войны 2020 года Азербайджан нанес поражение армянским силам, а в сентябре 2023 года в ходе однодневной военной операции, которую уже называют Третьей карабахской войной, принудил армянские формирования Карабаха к капитуляции. 

Армяне и Запад обвинили Россию в том, что она предала своего союзника, отомстив таким образом прозападному армянскому премьеру Николе Пашиняну.

Особенно Путина задели слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что РФ предала армян.

 - Чья бы корова мычала, — попытался эмоционально  ответить Путин европейцам.

В ходе восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахом его покинуло практически все 120-тысячное армянское население. По разным оценкам, в регионе осталось от 50 до 1000 армян. Регион обезлюдел.

Тем временем, Путин назвал вторжение в Украину "так называемой войной" и обвинил во всем Запад. 

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