Зеленский назвал очень сильной встречу с Макроном: о чем шла речь на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает портал "Комментарии", об этом главы украинского государства сам сообщил у себя в Telegram.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: сайт президента Украины

Владимир Зеленский назвал встречу со своим французским коллегой сильной.

По словам президента Украина, во время переговоров главный акцент был сделан на укреплении противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря.

Зеленский уточнил, что это является критически важным для стабильности всей нашей Европы и мира.

"Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предыдущие договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Спасибо президенту Макрону и французскому народу за твердую и постоянную поддержку Украины", — отметил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разброда и шатания в Конгрессе, в том числи из-за политических игрищ вокруг (не)поддержки Украины, президент США Джо Байден анонсировал большую речь как раз таки о важности оказания помощи нашей стране. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер акцентирует, что в Администрации Байдена убеждены – прекращение поддержки Украины в ее борьбе против российского агрессора было бы большой ошибкой для США. Между тем, что среди американцев, что среди европейцев наблюдается явное ослабление такого рода поддержки нашей страны. Понимает ли Запад, что это, как буквально криком кричат представители Офиса президента Украины, не только наша война, и что, если не отразить российскую агрессию на украинской территории, последствия будут куда хуже – для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



