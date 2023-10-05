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Зеленский назвал очень сильной встречу с Макроном: о чем шла речь на переговорах

Зеленский рассказал подробности о встрече с Макроном

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает портал "Комментарии", об этом главы украинского государства сам сообщил у себя в Telegram.

Зеленский назвал очень сильной встречу с Макроном: о чем шла речь на переговорах

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: сайт президента Украины

Владимир Зеленский назвал встречу со своим французским коллегой сильной.


По словам президента Украина, во время переговоров главный акцент был сделан на укреплении противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря.

Зеленский уточнил, что это является критически важным для стабильности всей нашей Европы и мира.

"Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предыдущие договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Спасибо президенту Макрону и французскому народу за твердую и постоянную поддержку Украины", — отметил Владимир Зеленский.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/8100
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