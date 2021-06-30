Что сказал Путин о переговорах с Зеленским: подробности

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Лиля Воробьева
Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в Москве дал свою обширную оценку тому, состоятся ли переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Руководитель государства-агрессора снова критиковал законопроект Зеленского о коренных народах, а также со своей стороны вновь заговорил о "внешнем управлении" Украиной, которое якобы создает преграды для продуктивной встречи.
Президент РФ высказал свою точку зрения о будущих отношениях между соседними странами. Он заявил, что в Украины "нет никаких шансов" на построение нормальных отношений с Россией.
Глава Кремля сетовал на множество преград по подготовке к встрече двух президентов, инициатором которой еще раньше был его украинский коллега. Во время "прямой линии" в российской столице он не возражал о возможности встречи, но так и не дал на этот вопрос четкого ответа.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что немецкий политолог объяснил, почему Запад контактирует с "диктатором" Путиным. Лидеры западных стран будут до последнего пытаться договориться с российским президентом Владимиром Путиным. Таким мнением поделился немецкий политолог Игорь Эйдман.
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Мелкое зеленое дерьмо нужно отправить на родину в израиль в разных посылках! Или посадить за геноцид украинского народа лет на 20 вместе с его ублюдочной семьей!