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Что сказал Путин о переговорах с Зеленским: подробности

Путин вновь заговорил о переговорах, но четкого ответа не дал

сегодня, 16:38
Автор:

Лиля Воробьева

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в Москве дал свою обширную оценку тому, состоятся ли переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Что сказал Путин о переговорах с Зеленским: подробности

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Руководитель государства-агрессора снова критиковал законопроект Зеленского о коренных народах, а также со своей стороны вновь заговорил о "внешнем управлении" Украиной, которое якобы создает преграды для продуктивной встречи.

"Вот руководство Украины. Сегодняшнее руководство явно недружественное к нам. Это абсолютно очевидная вещь. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который внесен президентом в Раду", — заявил Путин.

Президент РФ высказал свою точку зрения о будущих отношениях между соседними странами. Он заявил, что в Украины "нет никаких шансов" на построение нормальных отношений с Россией.

"Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ну, о чем говорить? Однако я не отказываюсь от встречи подобного рода. Только надо понять, о чем говорить", — подчеркнул российский президент.

Глава Кремля сетовал на множество преград по подготовке к встрече двух президентов, инициатором которой еще раньше был его украинский коллега. Во время "прямой линии" в российской столице он не возражал о возможности встречи, но так и не дал на этот вопрос четкого ответа.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что немецкий политолог объяснил, почему Запад контактирует с "диктатором" Путиным. Лидеры западных стран будут до последнего пытаться договориться с российским президентом Владимиром Путиным. Таким мнением поделился немецкий политолог Игорь Эйдман.


 


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ККК

сегодня, 16:28

Мелкое зеленое дерьмо нужно отправить на родину в израиль в разных посылках! Или посадить за геноцид украинского народа лет на 20 вместе с его ублюдочной семьей!

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