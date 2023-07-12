"Что мы получили от Саммита": Зеленский ответил, когда Украина будет в НАТО

Владимир Зеленский прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе, в частности, обещанную Украине перспективу членства в Альянсе, без четких хронологических рамок выполнения этого обещания. Об этом сообщают "Комментарии".

Украина намерена вступить в НАТО

"Что мы получили от Саммита? Поддержку лидеров и недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО, — написал Зеленский в своем телеграмм-канале. — Когда это будет? Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация с безопасностью стабилизируется. Проще говоря, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО, и Украина точно станет членом Союза. Никакого другого мнения я сегодня не слышал".

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Напомним, что президент США Джо Байден заверил, что Украина станет членом НАТО.

"Я надеюсь, что мы наконец покончили с мнением о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы двигаемся дальше, мы двигаемся в правильном направлении... И я думаю, что позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО", — в частности заявил президент США.

Ермак рассказал о гарантиях безопасности для Украины от ведущих стран мира, которые обещает Декларация "Большой семерки". Гарантии безопасности, в частности, предполагают: поставки оружия, поддержку в развитии ВПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. В случае новой агрессии предусмотрено начать немедленные консультации, чтобы "обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки".

А Басков уехал на заработки в страну НАТО. Одиозный российский исполнитель, сторонник Путина Николай Басков, выступающий за военное вторжение РФ в Украину и, также критикующий роль Европы и НАТО, внезапно прибыл, чтобы заработать в Европе, то есть выступить со своими песнями, в одну из стран-членов Альянса – Черногорию.