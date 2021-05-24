Что известно о ближайшей встречи Лукашенко и Путина

Самопровозглашённый президент республики Беларусь Александр Лукашенко собирается навестить Российскую Федерацию с официальным визитом. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Лукашенко и Путин - фото: reform.by

По информации журналистов, 28 мая Лукашенко намерен провести переговоры с российским гарантом в Сочи. Предполагаемая тема будущих переговоров пока остается в тайне. На данный момент ни одна из сторон официально не сообщала о возможности такой встречи.

Журналисты отмечают, что это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала 2021 года. Первый состоялся 22 февраля — Лукашенко тогда прилетал в Сочи. А 22 апреля Лукашенко и Путин общались в Москве.

Напомним, 24 мая, в белорусском аэропорту "Минск" задержали рейс авиакомпании Lufthansa, который следовал по маршруту Минск – Франкфурт. Якобы из-за сообщения о теракте.

А 23 мая таким образом был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, когда вынужденно посадили самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс.

Также сегодня, 24 мая, Лукашенко фактически "добил" независимую белорусскую журналистику новым указом, который запрещает СМИ освещать "несанкционированные" митинги оппозиции в прямом эфире.

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